НБУ резко снизил курс гривны к евро

Нацбанк определил новые курсы валют на вторник, 2 декабря, резко снизив гривну на 42 копейки в паре с евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 42,3413 грн. Это на 8 копеек больше, чем в понедельник (42,2660).

Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 49,3149, что на 42 копейки больше, чем в понедельник (48,8933).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,5342 (в понедельник курс был 11,6633).

