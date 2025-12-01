Нацбанк определил новые курсы валют на вторник, 2 декабря, резко снизив гривну на 42 копейки в паре с евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ резко снизил курс гривны к евро
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 42,3413 грн. Это на 8 копеек больше, чем в понедельник (42,2660).
Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 49,3149, что на 42 копейки больше, чем в понедельник (48,8933).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,5342 (в понедельник курс был 11,6633).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 32 незарегистрированных посетителя.
Комментарии