українська
1 декабря 2025, 12:39

Биткойн снова «просел» ниже $86 000: крипторынок потерял 5% из-за взлома Yearn Finance и макроэкономического давления

Рынок криптовалют начал декабрь с существенного падения. Котировки главной цифровой валюты — биткоина — просели ниже отметки в $86 000. Давление на индустрию усилили как глобальные экономические факторы, так и громкий хакерский взлом одного из ключевых протоколов. Об этом пишет ForkLog.

Рынок криптовалют начал декабрь с существенного падения.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Красный день» для альткоинов

Коррекция биткоина потянула за собой весь рынок. Общая капитализация криптоактивов сократилась на 4,9%, опустившись до отметки $3 трлн.

Наибольшие потери понесли ведущие альткоины:

  • Solana: упала на 7,2% (до $126);
  • XRP (Ripple): потерял 6,8% (до $2,04);
  • Ethereum: снизился на 6% (до $2821);
  • BNB: просел на 5,4% (до $826).

Макроэкономика: инфляция против оптимизма

Ранее рынок рос на ожиданиях, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит ключевую ставку в декабре. Сейчас трейдеры оценивают вероятность такого шага в 87,4%. Однако аналитики предупреждают: сам факт снижения может не спасти ситуацию, поскольку он уже заложен в цену активов.

Ситуацию усугубляет отток капитала из институциональных инструментов: в ноябре из спотовых биткоин-ETF инвесторы вывели $3,5 млрд.

Фактор страха: атака на Yearn Finance

Помимо экономики, панику спровоцировал инцидент в секторе децентрализованных финансов (DeFi). Хакеры атаковали известный агрегатор доходности Yearn Finance. Похищенные средства (1000 ETH) злоумышленники сразу отправили через сервис анонимизации Tornado Cash.

Прогнозы: куда пойдет цена

Эксперты определили ключевые ценовые уровни, за которыми стоит следить в ближайшее время:

  • 87 000 долларов: критический уровень поддержки. Если цена удержится выше, возможно восстановление.
  • $80 400 — $75 000: сценарий падения в случае пробоя поддержки.
  • 95 000−100 000 долларов: возможная цель, если ФРС снизит ставку.
  • $110 000 — $120 000: оптимистичный сценарий, если риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла будет мягкой («голубиной»).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
