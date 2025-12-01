Биткойн снова «просел» ниже $86 000: крипторынок потерял 5% из-за взлома Yearn Finance и макроэкономического давления

Рынок криптовалют начал декабрь с существенного падения. Котировки главной цифровой валюты — биткоина — просели ниже отметки в $86 000. Давление на индустрию усилили как глобальные экономические факторы, так и громкий хакерский взлом одного из ключевых протоколов. Об этом пишет ForkLog.

«Красный день» для альткоинов

Коррекция биткоина потянула за собой весь рынок. Общая капитализация криптоактивов сократилась на 4,9%, опустившись до отметки $3 трлн.

Наибольшие потери понесли ведущие альткоины:

Solana: упала на 7,2% (до $126);

XRP (Ripple): потерял 6,8% (до $2,04);

Ethereum: снизился на 6% (до $2821);

BNB: просел на 5,4% (до $826).

Макроэкономика: инфляция против оптимизма

Ранее рынок рос на ожиданиях, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит ключевую ставку в декабре. Сейчас трейдеры оценивают вероятность такого шага в 87,4%. Однако аналитики предупреждают: сам факт снижения может не спасти ситуацию, поскольку он уже заложен в цену активов.

Ситуацию усугубляет отток капитала из институциональных инструментов: в ноябре из спотовых биткоин-ETF инвесторы вывели $3,5 млрд.

Фактор страха: атака на Yearn Finance

Помимо экономики, панику спровоцировал инцидент в секторе децентрализованных финансов (DeFi). Хакеры атаковали известный агрегатор доходности Yearn Finance. Похищенные средства (1000 ETH) злоумышленники сразу отправили через сервис анонимизации Tornado Cash.

Прогнозы: куда пойдет цена

Эксперты определили ключевые ценовые уровни, за которыми стоит следить в ближайшее время: