За январь-ноябрь в общий фонд государственного бюджета налогов и сборов, контролируемых ГНС, поступило 1 трлн 154,6 млрд грн. Выполнение плана за 11 месяцев составляет 105,2% (57,3 млрд грн). Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
Налоговые поступления превысили план: госбюджет получил больше, чем прогнозировали
Она подчеркнула, что ежедневные обстрелы по энергетике и инфраструктуре не могли не отразиться на поступлениях в бюджет.
«Из-за внешней агрессии большого количества бизнеса пришлось прежде всего направить свои усилия на возобновление процессов. Давление на организацию производства из-за ограниченного электроснабжения сильно выросло, что сказалось на объемах производимой продукции, а соответственно повлияло и на объемы НДС и налога на прибыль», — отметила Карнаух.
По данным налоговой, по итогам ноября поступления платежей — 128,2 млрд грн.
Основные показатели:
- 53,0 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 31,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 22,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 40,6 млрд, возмещено — 18,1 млрд грн);
- 11,1 млрд грн — акцизный налог;
- 5,4 млрд грн — рентная плата.
