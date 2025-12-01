Amazon и Google запускают совместный облачный сервис после масштабных сбоев

Технологические гиганты Amazon и Google, которые традиционно являются ярыми соперниками на рынке облачных вычислений, объявили о неожиданном сотрудничестве. Компании представили совместный сервис, который позволит корпоративным клиентам создавать скоростные и надежные каналы связи между их платформами. Об этом сообщает Reuters.

Скорость вместо недель ожидания

Новая инициатива призвана решить одну из главных проблем индустрии — сложность обмена данными между разными провайдерами. Если раньше настройка частного соединения между облаками Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud могла занимать недели, то теперь этот процесс сократится до нескольких минут.

Запуск сервиса состоялся чуть более чем через месяц после серьезного инцидента. 20 октября масштабный сбой в работе AWS вывел из строя тысячи веб-сайтов по всему миру, включая такие популярные платформы, как Snapchat и Reddit. По оценкам аналитической фирмы Parametrix, этот простой обошелся американскому бизнесу от 500 до 650 миллионов долларов убытков.

Техническая синергия

Новый продукт объединяет технологии обеих компаний: AWS Interconnect-multicloud и Google Cloud Cross-Cloud Interconnect. Цель — улучшить совместимость сетей и упростить перемещение данных и приложений.

Первым крупным клиентом, который уже начал использовать новый подход, стала компания Salesforce.

Гонка вооружений на фоне ИИ

Amazon остается бесспорным лидером рынка. В третьем квартале облачное подразделение компании сгенерировало 33 миллиарда долларов дохода, что более чем в два раза превышает показатель Google Cloud (15,16 млрд долларов). Второе место на рынке занимает Microsoft Azure.

Технологические гиганты (Alphabet, Microsoft и Amazon) сейчас инвестируют миллиарды долларов в развитие инфраструктуры. Это необходимо для обработки стремительно растущего интернет-трафика, вызванного бумом искусственного интеллекта, который требует колоссальных вычислительных мощностей.