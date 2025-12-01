Серебро пробило потолок в $58: металл подорожал вдвое за год, обогнав фондовый рынок в 6 раз

Рынок драгоценных металлов установил новый исторический рекорд. Цена на серебро впервые в истории пересекла отметку в 58 долларов за унцию. Таким образом, с начала 2025 года стоимость металла выросла ровно на 100%, демонстрируя динамику, которая оставляет далеко позади традиционные инструменты фондового рынка.

Гонка активов: металл против акций

Нынешнее ралли серебра выглядит аномальным даже для волатильного рынка сырья. Для сравнения, ключевой индекс американского фондового рынка S&P 500, который отражает состояние экономики США, хоть и показывает рост, но он выглядит скромным на фоне металла.

Статистика 2025 года свидетельствует: темпы роста серебра превысили доходность S&P 500 более чем в 6 раз. Это указывает на массовый переток капитала из бумажных активов (акций) в реальные физические ресурсы.

Индикатор тревоги

Финансовые аналитики часто рассматривают драгоценные металлы как «канарейку в шахте» — индикатор, предупреждающий об опасности. Фраза «металлы знают, что будет дальше» становится лейтмотивом торгов. Такой агрессивный спрос на серебро может свидетельствовать о том, что крупный капитал готовится к серьезным экономическим потрясениям, инфляционному всплеску или резкому обесцениванию фиатных валют.

Инвесторы скупают серебро не только как промышленное сырье, но и как защитный актив, ожидая дальнейшей нестабильности.

«Серебряный сквиз»

Текущая ситуация на рынке напоминает классический Short Squeeze. Это явление, когда на рынке возникает дефицит физического металла, но банки и хедж-фонды имеют открытые «бумажные» позиции на продажу (ставки на то, что цена упадет). Когда цена начинает резко расти (как сейчас до $58), эти игроки попадают в ловушку: они вынуждены срочно покупать реальное серебро по любой цене, чтобы закрыть свои обязательства. Этот панический спрос толкает цену вертикально вверх. В 2025 году этот эффект усиливается реальным дефицитом серебра для производства солнечных панелей и электромобилей.