Главные финансовые новости недели, 24−28 ноября.
Главное за неделю: доллар рекордно вырос, отмена некоторых налогов по требованию МВФ
Официальный курс доллара установил новый рекорд
Национальный банк Украины установил на 26 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,4015 грн/$. Это новый исторический максимум. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 3 копейки.
Украина согласилась отменить налоговые льготы для доступа к кредитному пакету МВФ
Украинские власти согласились отменить некоторые налоговые льготы, чтобы обеспечить новое финансирование от Международного валютного фонда.
S&P понизило рейтинг стейблкоина USDT до уровня «Слабый»
Агентство Standard & Poor's Global Ratings понизило рейтинг стейблкоина Tether (USDT) до пятого уровня: «Слабый».
Украина возобновила переговоры о реструктуризации долга по ВВП-варрантам
Правительство Украины и владельцы ВВП-варрантов, выплаты по которым привязаны к темпам экономического роста, возобновили переговоры об условиях реструктуризации этих ценных бумаг.
«Киевстар» первым в Европе запустил технологию Starlink Direct to Cell для всех абонентов
Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» объявил о масштабном запуске тестирования инновационной технологии Direct to Cell от компании SpaceX. Отныне все абоненты оператора на подконтрольной территории Украины получили возможность пользоваться прямой спутниковой связью в местах, где отсутствует покрытие наземной сотовой сети.
