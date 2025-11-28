Главное за неделю: доллар рекордно вырос, отмена некоторых налогов по требованию МВФ

Агентство Standard & Poor's Global Ratings понизило рейтинг стейблкоина Tether (USDT) до пятого уровня: «Слабый».

Украина возобновила переговоры о реструктуризации долга по ВВП-варрантам

Правительство Украины и владельцы ВВП-варрантов, выплаты по которым привязаны к темпам экономического роста, возобновили переговоры об условиях реструктуризации этих ценных бумаг.

«Киевстар» первым в Европе запустил технологию Starlink Direct to Cell для всех абонентов