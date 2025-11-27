Украина возобновила переговоры о реструктуризации долга по ВВП-варрантам

Правительство Украины и владельцы ВВП-варрантов, выплаты по которым привязаны к темпам экономического роста, возобновили переговоры об условиях реструктуризации этих ценных бумаг. Группа инвесторов в эти бумаги во главе с хедж-фондами подписала на этой неделе соглашения о неразглашении, чтобы вступить в так называемые «ограниченные» переговоры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Термин «ограниченные» означает, что переговоры подразумевают обмен непубличной информацией. Обычно это также предполагает временные ограничения на продажу ценных бумаг, поскольку обсуждаемые темы могут быть чувствительны к рынку.

Среди владельцев варрантов — хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group. Их консультируют Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP и PJT Partners Inc.

Читайте: Украина не договорилась с инвесторами по реструктуризации ВВП-варрантов

Во вторник ВВП-варранты Украины торговались по цене выше 91 цента за доллар номинала, с начала года они подорожали примерно на 20%.

Украина vs Инвесторы

7 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал заявление, обнародованное правительством на бирже Euronext. Украина после успешной реструктуризации еврооблигаций начала сложный процесс реструктуризации ВВП-варрантов, но пока не достигла согласия с ключевыми инвесторами.

Переговоры, продолжавшиеся с 16 октября по 5 ноября, имели целью обмен ВВП-варрантов на новые облигации. Однако стороны не смогли прийти к согласию по экономическим условиям.

Предложение Украины:

Украина предложила обменять ВВП-варранты на новые еврооблигации серии С (C Bonds) с коэффициентом обмена 1,26.

График погашений: Сглажен, в 2030—2032 годах.

Купонная ставка: Начинается с 2,5% и постепенно растет до 6,0% к 2030 году.

Денежный компонент: 6 центов (включая комиссию за согласие) на 1 доллар номинальной стоимости варрантов для стимулирования участия.

Требования Комитета Владельцев:

Предложение инвесторов предусматривает обмен на новые облигации серии С существенно более высокими экономическими параметрами, которые Украина назвала неприемлемыми из-за несоответствия условиям МВФ:

Увеличение госдолга: Значительное увеличение объема госдолга.

Сокращение срока погашения: С первым существенным погашением уже в 2029 году.

Высокие купонные ставки: В диапазоне от 5% до 7,75%.

Из-за отсутствия прогресса в достижении согласия Украина отказалась от дальнейших предложений в рамках этого ограниченного переговорного периода.

Марченко подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные вызовы из-за войны и падения экономики почти на треть, Украина остается преданной конструктивному диалогу.

Что такое ВВП-варранты: История возникновения

В 2015 году, в условиях ослабленной экономики после российского вторжения в Крым и Донбасс, а также критического снижения золотовалютных резервов Украина потеряла способность обслуживать свои внешние обязательства.

Тогда с кредиторами было договорено о реструктуризации $18 млрд евробондов:

20% суммы ($3,6 млрд) было списано.

Вместо этого инвесторы получили ВВП-варранты на эту же сумму.

Варранты — это финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от темпов роста украинской экономики. Логика была проста: если экономика растет, государство может платить; если нет — платить не нужно.

Как работает механизм выплат

ВВП-варранты предусматривают выплаты только при выполнении ряда условий, которые должны были действовать до 2040 года.

Пороговое значение: выплаты начинались только тогда, когда годовой ВВП Украины превышал $125,4 млрд (в 2015 году ВВП составил $91 млрд).

Темпы роста:

Если ВВП за год растет на 3% или меньше — выплат нет.

Если рост составляет от 3% до 4%, то выплата равна 15% от суммы роста, превышающей 3% ВВП.

Если рост превышает 4% — нужно платить 40% от суммы роста свыше 4%, плюс 15% за рост от 3% до 4%.

Критики этого инструмента всегда отмечали, что он обрекает Украину на потенциально катастрофические выплаты, что делает высокий экономический рост для государства невыгодным.

Министр финансов Сергей Марченко в 2021 году подсчитал:

Даже при умеренном росте ВВП, общие выплаты по варрантам могут достичь $22 млрд.

Если бы экономика Украины к 2040 году достигла уровня Польши, суммарно пришлось бы заплатить $80 млрд.

Доля варрантов на рынке

Инвесторы поначалу не верили в быстрый рост экономики. В 2016 году варранты торговались всего в 30% от номинала — владельцы спешили избавиться от бумаг.

Однако когда экономика Украины начала восстанавливаться в 2021 году, стоимость бумаг подскочила до 117% от номинала. В этот момент Правительство начало постепенно выкупать варранты с рынка, опасаясь предстоящих выплат.

Как следствие, сейчас на руках у частных инвесторов осталось варрантов на сумму $2,6 млрд, которые Украина стремится реструктуризировать из-за войны.