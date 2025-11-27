S&P понизило рейтинг стейблкоина USDT до уровня «Слабый»

Агентство Standard & Poor's Global Ratings понизило рейтинг стейблкоина Tether (USDT) до пятого уровня: «Слабый». Это худший показатель устойчивости по шкале рейтингового агентства, сообщает Reuters.

Оценка стабильности стейблкоинов

S&P Global ввело шкалу оценки стабильности стейблкоинов два года назад. Шкала включает пять уровней: от «Очень сильный» до «Слабый».

Она показывает способность стейблкоина сохранять привязку к доллару США с учетом накопленных резервов и системных рисков.

Стейблкоины Tether впервые получили оценку S&P 12 декабря 2023 года на четвертом уровне: «Ограниченный». Тогда второй по капитализации стейблкоин компании Circle (USDC) был оценен как «Сильный» (№ 2). Это был лучший рейтинг среди всех стабильных цифровых активов.

Аналогичную оценку устойчивости получили стейблкоины GUSD и USDP. То есть первого уровня не удостоился никто. В декабре 2024 года оценка цифровых активов Tether также осталась на отметке «Ограниченный», несмотря на значительный рост резервов до $120 млрд.

«В отличие от некоторых других эмитентов стейблкоинов, компании Tether, зарегистрированная в Гонконге и полностью принадлежащая Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, не подлежит регулированию или надзору со стороны уполномоченного органа США. Это контрастирует с некоторыми эмитентами стейблкоинов, которые подлежат надзору со стороны соответствующего органа, например, Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), и обязаны следовать правилам NYDFS для стейблкоинов. Мы считаем отсутствие регулирования и/или надзора за USDT слабым местом», — объяснили снижение оценки в S&P Global.

Причина понижения рейтинга

Понижение рейтинга стейблкоина USDT также стало следствием увеличения в резервах доли высокорискованных активов, в первую очередь биткоина, а также золота, корпоративных облигаций с низкой прозрачностью и обеспеченных кредитов.

В S&P отметили недостаток раскрытия Tether публичных данных:. «Tether продолжает предоставлять ограниченную информацию о кредитоспособности своих кастодианов, контрагентов или поставщиков банковских счетов», — сообщило S&P.

Однако рейтинговое агентство S&P признает, что стейблкоин USDT демонстрирует «заметный уровень ценовой стабильности» даже в периоды высокой волатильности рынка криптовалют.

Ранее компания Tether заявила, что количество открытых активных адресов владельцев стейблкоинов USDT достигло 500 млн, а общий объем средств на этих адресах приблизился к $182 млрд.