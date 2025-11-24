«Киевстар» первым в Европе запустил технологию Starlink Direct to Cell для всех абонентов

Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» объявил о масштабном запуске тестирования инновационной технологии Direct to Cell от компании SpaceX. Отныне все абоненты оператора на подконтрольной территории Украины получили возможность пользоваться прямой спутниковой связью в местах, где отсутствует покрытие наземной сотовой сети. Об этом сообщает пресс-служба компании VEON 24 ноября.

Как это работает: SMS через космос

Новая услуга позволяет обычным смартфонам подключаться напрямую к спутникам Starlink на орбите, которые фактически выполняют роль базовых станций мобильной связи.

На этапе тестирования сервис доступен для:

Пользователей смартфонов на базе Android.

Абонентов с 4G-SIM картами.

Сейчас функционал ограничивается отправкой и получением SMS-сообщений. В компании отмечают, что возможности голосовых звонков и мобильного интернета (передача данных) будут добавлены позже.

Главное условие работы сервиса — абонент должен находиться под открытым небом, чтобы телефон имел прямую видимость спутника. Дополнительная плата за использование спутникового канала не взимается — услуга предоставляется в рамках действующего тарифного плана.

Критическая инфраструктура для блэкаутов и фронта

Внедрение Direct to Cell решает фундаментальную проблему «мертвых зон». Технология обеспечивает связь в горах, отдаленных селах и, что критически важно для Украины, на прифронтовых территориях, где наземная инфраструктура уничтожена или повреждена.

Кроме того, это решение является страховкой на случай длительных блэкаутов, когда наземные базовые станции могут отключаться из-за нехватки электроэнергии. Украина стала первой страной в Европе и одной из первых в мире, где эта технология стала доступной для широкого круга пользователей, а не только для ограниченных тестовых групп.