Украина согласилась отменить налоговые льготы для доступа к кредитному пакету МВФ

Украинские власти согласились отменить некоторые налоговые льготы, чтобы обеспечить новое финансирование от Международного валютного фонда. Об этом пишет Bloomberg.

Кредит от МВФ

В среду МВФ объявил о соглашении на уровне персонала по четырехлетней программе стоимостью около 8 миллиардов долларов, что стало положительным сигналом для союзников Украины. Совет директоров кредитора, базирующийся в Вашингтоне, одобрит программу, как только Киев введет ряд мер по расходам.

На что согласилась Украина

Украина согласилась ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и их избежанию, а также расширить свою налоговую базу.

Так называемые предыдущие действия, требуемые Киевом, включают отмену нескольких налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств, сообщают источники, знакомые с соглашением.

Правительство планирует ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, декларирующих более 1 миллиона гривен (24 000 долларов США) годового дохода, сообщили источники на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены комментировать переговоры. Эта лазейка широко использовалась, в частности, крупными украинскими компаниями и сетями ресторанов, для минимизации налоговых платежей.

По словам источников, Киев также планирует упразднить льготы для посылок, заказанных из-за границы. Посылки стоимостью до 150 евро (174 доллара) освобождаются от импортных пошлин.

Украинские законодатели должны одобрить сбалансированный бюджет на следующий год, чтобы получить одобрение совета директоров МВФ.

В заявлении Министерства финансов говорится об «усилении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность; поддержку экономического обновления; а также усиление управленческого и институционального потенциала для содействия долгосрочному росту, поскольку Украина движется к послевоенному восстановлению и европейской интеграции». МВФ не ответил на запросы комментариев.

Слово за Евросоюзом

Судьба соглашения зависит от того, продолжит ли Европейский Союз реализацию плана использования заблокированных активов центрального банка россии. Решение ожидается в следующем месяце. Провал может поставить под опасность финансирование МВФ.