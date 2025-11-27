Multi от Минфин
українська
27 ноября 2025, 18:49

Украина согласилась отменить налоговые льготы для доступа к кредитному пакету МВФ

Украинские власти согласились отменить некоторые налоговые льготы, чтобы обеспечить новое финансирование от Международного валютного фонда. Об этом пишет Bloomberg.

Украинские власти согласились отменить некоторые налоговые льготы, чтобы обеспечить новое финансирование от Международного валютного фонда.

Кредит от МВФ

В среду МВФ объявил о соглашении на уровне персонала по четырехлетней программе стоимостью около 8 миллиардов долларов, что стало положительным сигналом для союзников Украины. Совет директоров кредитора, базирующийся в Вашингтоне, одобрит программу, как только Киев введет ряд мер по расходам.

На что согласилась Украина

Украина согласилась ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и их избежанию, а также расширить свою налоговую базу.

Так называемые предыдущие действия, требуемые Киевом, включают отмену нескольких налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств, сообщают источники, знакомые с соглашением.

Правительство планирует ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, декларирующих более 1 миллиона гривен (24 000 долларов США) годового дохода, сообщили источники на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены комментировать переговоры. Эта лазейка широко использовалась, в частности, крупными украинскими компаниями и сетями ресторанов, для минимизации налоговых платежей.

По словам источников, Киев также планирует упразднить льготы для посылок, заказанных из-за границы. Посылки стоимостью до 150 евро (174 доллара) освобождаются от импортных пошлин.

Читайте: МВФ решил убрать возможность злоупотреблений упрощенной системой

Украинские законодатели должны одобрить сбалансированный бюджет на следующий год, чтобы получить одобрение совета директоров МВФ.

В заявлении Министерства финансов говорится об «усилении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность; поддержку экономического обновления; а также усиление управленческого и институционального потенциала для содействия долгосрочному росту, поскольку Украина движется к послевоенному восстановлению и европейской интеграции». МВФ не ответил на запросы комментариев.

Слово за Евросоюзом

Судьба соглашения зависит от того, продолжит ли Европейский Союз реализацию плана использования заблокированных активов центрального банка россии. Решение ожидается в следующем месяце. Провал может поставить под опасность финансирование МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Aleksandr09
Aleksandr09
27 ноября 2025, 19:31
#
Берут они, а отдаем мы.
+
0
Coreinside
Coreinside
27 ноября 2025, 19:56
#
ДяяяКуууЄМо!
+
+15
nsns3212
nsns3212
27 ноября 2025, 20:04
#
Сдача национальных интересов, в обмен на аренду бусов под проценты, оце потужно.
потужники уедут в лондон, а платить будут не лохи.
+
0
zevs1
zevs1
27 ноября 2025, 21:01
#
Взяв очередной кредит у МВФ — Правительство очередной раз продало украинский народ.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
