Официальный курс доллара установил новый рекорд

Национальный банк Украины установил на 26 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,4015 грн/$. Это новый исторический максимум. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 3 копейки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Официальные курсы

1 доллар США — 42,40 грн (42,37 грн по состоянию на 25 ноября);

1 евро — 48,94 грн (48,91 грн по состоянию на 25 ноября).

Курс европейской валюты к гривне также вырос на 3 копейки. Исторический максимум был 2 июля 2025, когда евро поднялся до 49,40 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту