Главное за вторник: доллар снова обновил максимум, НБУ о переходе на евро

Национальный банк Украины установил на 26 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,4015 грн/$. Это новый исторический максимум.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 3 копейки.

Украина возьмет на себя обязательство перейти на евро, когда для этого будут соответствующие условия, когда наша конвергенция с показателями ЕС по многим параметрам достигнет определенного уровня, и мы сможем получить от Европейского центрального банка это согласие.

