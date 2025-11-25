Multi от Минфин
українська
25 ноября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: доллар снова обновил максимум, НБУ о переходе на евро

Официальный курс доллара установил новый рекорд

Официальный курс доллара установил новый рекордНациональный банк Украины установил на 26 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,4015 грн/$.

Национальный банк Украины установил на 26 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,4015 грн/$. Это новый исторический максимум.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 3 копейки.

В НБУ рассказали, когда Украина может перейти на евро

Украина возьмет на себя обязательство перейти на евро, когда для этого будут соответствующие условия, когда наша конвергенция с показателями ЕС по многим параметрам достигнет определенного уровня, и мы сможем получить от Европейского центрального банка это согласие.

Anthropic выпустила модель Claude Opus 4.5, которая программирует лучше людей

Компания Anthropic, которую поддерживают такие техногиганты как Amazon, Alphabet (Google) и Microsoft, сделала громкую заявку на лидерство в индустрии искусственного интеллекта. Разработчик представил новую языковую модель Claude Opus 4.5, которая, по результатам внутренних тестирований, превзошла профессиональных разработчиков в написании программного кода.

В НБУ рассказали, могут ли быть новые банкротства после вывода с рынка RwS Банка

Нацбанк завершил оценку устойчивости банковской системы, которая предоставила дополнительные свидетельства того, что банковская система находится в очень хорошей форме. Об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

Удар по монополии Nvidia: Meta ведет переговоры с Google о покупке чипов на миллиарды долларов

Акции бесспорного лидера рынка искусственного интеллекта Nvidia Corp. оказались под давлением после появления информации о потенциальном альянсе двух других технологических гигантов. Корпорация Meta Platforms (материнская компания Facebook и Instagram) рассматривает возможность использования специализированных процессоров от Google для развития своих дата-центров, что может пошатнуть доминирование Nvidia.

