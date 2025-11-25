В НБУ рассказали, могут ли быть новые банкротства после вывода с рынка RwS Банка

Нацбанк завершил оценку устойчивости банковской системы, которая дала дополнительные показания, что банковская система находится в очень хорошей форме. Об этом заявил первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

Какая ситуация с банками

«У нас с начала полномасштабного вторжения было выведено с рынка около 10 банков, сейчас не помню точной цифры. Но большинство этих банков испытывали проблемы еще до полномасштабного вторжения. И война лишь обострила эти проблемы, которые прежде всего заключались в том, что эти банки не имели жизнеспособной бизнес-модели и не смогли адекватно приспособиться к новым условиям», — отметил Николайчук.

По его словам, какой-либо проблемы для всей системы регулятор совершенно не видит.

«Система на самом деле находится в очень хорошем состоянии. Это подтверждается показателями платежеспособности, капитала, ликвидности, прибыльности, рентабельности и т. д. Недавно мы завершили оценку устойчивости банковской системы, которая предоставила нам дополнительные свидетельства, что банковская система находится в очень хорошей форме. Всего девять банков нуждались в составлении программ реструктуризации. Фактически на этой неделе мы финализируем эти программы, и я не думаю, что там будут какие-то проблемные моменты», — подытожил он.

