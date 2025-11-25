Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
25 ноября 2025, 11:30 Читати українською

В НБУ рассказали, могут ли быть новые банкротства после вывода с рынка RwS Банка

Нацбанк завершил оценку устойчивости банковской системы, которая дала дополнительные показания, что банковская система находится в очень хорошей форме. Об этом заявил первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

Нацбанк завершил оценку устойчивости банковской системы, которая дала дополнительные показания, что банковская система находится в очень хорошей форме.
Фото: первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какая ситуация с банками

«У нас с начала полномасштабного вторжения было выведено с рынка около 10 банков, сейчас не помню точной цифры. Но большинство этих банков испытывали проблемы еще до полномасштабного вторжения. И война лишь обострила эти проблемы, которые прежде всего заключались в том, что эти банки не имели жизнеспособной бизнес-модели и не смогли адекватно приспособиться к новым условиям», — отметил Николайчук.

По его словам, какой-либо проблемы для всей системы регулятор совершенно не видит.

«Система на самом деле находится в очень хорошем состоянии. Это подтверждается показателями платежеспособности, капитала, ликвидности, прибыльности, рентабельности и т. д. Недавно мы завершили оценку устойчивости банковской системы, которая предоставила нам дополнительные свидетельства, что банковская система находится в очень хорошей форме. Всего девять банков нуждались в составлении программ реструктуризации. Фактически на этой неделе мы финализируем эти программы, и я не думаю, что там будут какие-то проблемные моменты», — подытожил он.

Напомним

Источник: Минфин
