Нацбанк завершил оценку устойчивости банковской системы, которая дала дополнительные показания, что банковская система находится в очень хорошей форме. Об этом заявил первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.
В НБУ рассказали, могут ли быть новые банкротства после вывода с рынка RwS Банка
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Какая ситуация с банками
«У нас с начала полномасштабного вторжения было выведено с рынка около 10 банков, сейчас не помню точной цифры. Но большинство этих банков испытывали проблемы еще до полномасштабного вторжения. И война лишь обострила эти проблемы, которые прежде всего заключались в том, что эти банки не имели жизнеспособной бизнес-модели и не смогли адекватно приспособиться к новым условиям», — отметил Николайчук.
По его словам, какой-либо проблемы для всей системы регулятор совершенно не видит.
«Система на самом деле находится в очень хорошем состоянии. Это подтверждается показателями платежеспособности, капитала, ликвидности, прибыльности, рентабельности
Напомним
-
5 ноября начата процедура вывода с рынка АО «РВС Банк» путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 5.11.2025 года по 4.12.2025 года (включительно).
Временная администрация в АО «РВС Банк» введена на основании решения Правления Национального банка Украины от 4.11.2025.
Комментарии