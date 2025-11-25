В НБУ рассказали, когда Украина может перейти на евро

Украина примет на себя обязательство перейти на евро , когда для этого будут соответствующие условия, когда наша конвергенция к показателям ЕС по многим параметрам достигнет определенного уровня, и мы сможем получить от Европейского центрального банка это согласование. Об этом заявил первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

Примет ли Украина евро как национальную валюту, когда вступит в ЕС?

«На первом этапе — нет. Но мы возьмем на себя обязательство перейти на евро, когда для этого будут соответствующие условия, когда наша конвергенция к показателям ЕС по многим параметрам достигнет определенного уровня, и мы сможем получить от Европейского центрального банка это согласование. Но это точно не в ближайшие годы», — отметил Николайчук.

Он уточнил, что этого точно не будет до 2030 года.

«Многие страны растягивают этот первый этап на достаточно длительный период», — подытожил он.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что Украина начала рассматривать возможность отказа от доллара США, потенциально привязав свою валюту уже к евро из-за фрагментации мировой торговли и усиления связей с Европой.

«Возможно присоединение к ЕС, „ужесточение роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, рост волатильности на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли“ заставляют Нацбанк пересматривать целесообразность использования евро в качестве референтной валюты для гривны вместо доллара», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

