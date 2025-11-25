Anthropic выпустила модель Claude Opus 4.5, которая программирует лучше людей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 ноября 2025, 13:41 Читати українською

Anthropic выпустила модель Claude Opus 4.5, которая программирует лучше людей

Компания Anthropic, которую поддерживают такие техногиганты как Amazon, Alphabet (Google) и Microsoft, сделала громкую заявку на лидерство в индустрии искусственного интеллекта. Разработчик представил новую языковую модель Claude Opus 4.5, которая, по результатам внутренних тестирований, превзошла профессиональных разработчиков в написании программного кода.

Компания Anthropic, которую поддерживают такие техногиганты как Amazon, Alphabet (Google) и Microsoft, сделала громкую заявку на лидерство в индустрии искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исторический рекорд в программировании

Главной особенностью релиза стали результаты специализированного двухчасового экзамена по инженерии производительности ПО. Claude Opus 4.5 показала лучшие результаты, чем все кандидаты-люди, которые проходили этот тест ранее.

Задание оценивало не только знание синтаксиса языков программирования, но и «инженерное чутье» и способность решать сложные проблемы в условиях ограниченного времени. Модель достигла успеха благодаря стратегии «мультипопыток»: она генерировала несколько вариантов решения задачи и самостоятельно выбирала наиболее эффективный.

Цена интеллекта и доступность

Новая модель уже доступна для бизнеса и разработчиков через API, в фирменных приложениях Claude и на облачных платформах партнеров.

Ценовая политика указывает на премиальный сегмент продукта:

  • 5 долларов за 1 миллион входных токенов (информация, которую вы загружаете в модель).
  • 25 долларов за 1 миллион исходных токенов (ответ, который генерирует ИИ).

Разработчики также пообещали повысить лимиты использования для клиентов, которые перейдут на новую версию.

Эра автономных агентов

Anthropic позиционирует Opus 4.5 не просто как чат-бот, а как мощную платформу для создания автономных агентов. Новая модель способна:

  • Планировать и выполнять долгосрочные задачи (от глубоких исследований до создания финансовых отчетов).
  • Сохранять память о предыдущих сессиях и использовать накопленные инсайты в будущем.
  • Управлять компьютером и координировать работу «субагентов» для реализации масштабных проектов.

Компания также называет этот релиз «самым безопасным» в своей истории, утверждая, что Opus 4.5 значительно более устойчив к попыткам взлома и манипуляций, чем конкуренты.

Напомним, что недавно Google представила новую языковую модель Gemini 3, а Alibaba представила новую модель Qwen.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами