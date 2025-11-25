Anthropic выпустила модель Claude Opus 4.5, которая программирует лучше людей

Компания Anthropic, которую поддерживают такие техногиганты как Amazon, Alphabet (Google) и Microsoft, сделала громкую заявку на лидерство в индустрии искусственного интеллекта. Разработчик представил новую языковую модель Claude Opus 4.5, которая, по результатам внутренних тестирований, превзошла профессиональных разработчиков в написании программного кода.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исторический рекорд в программировании

Главной особенностью релиза стали результаты специализированного двухчасового экзамена по инженерии производительности ПО. Claude Opus 4.5 показала лучшие результаты, чем все кандидаты-люди, которые проходили этот тест ранее.

Задание оценивало не только знание синтаксиса языков программирования, но и «инженерное чутье» и способность решать сложные проблемы в условиях ограниченного времени. Модель достигла успеха благодаря стратегии «мультипопыток»: она генерировала несколько вариантов решения задачи и самостоятельно выбирала наиболее эффективный.

Цена интеллекта и доступность

Новая модель уже доступна для бизнеса и разработчиков через API, в фирменных приложениях Claude и на облачных платформах партнеров.

Ценовая политика указывает на премиальный сегмент продукта:

5 долларов за 1 миллион входных токенов (информация, которую вы загружаете в модель).

25 долларов за 1 миллион исходных токенов (ответ, который генерирует ИИ).

Разработчики также пообещали повысить лимиты использования для клиентов, которые перейдут на новую версию.

Эра автономных агентов

Anthropic позиционирует Opus 4.5 не просто как чат-бот, а как мощную платформу для создания автономных агентов. Новая модель способна:

Планировать и выполнять долгосрочные задачи (от глубоких исследований до создания финансовых отчетов).

Сохранять память о предыдущих сессиях и использовать накопленные инсайты в будущем.

Управлять компьютером и координировать работу «субагентов» для реализации масштабных проектов.

Компания также называет этот релиз «самым безопасным» в своей истории, утверждая, что Opus 4.5 значительно более устойчив к попыткам взлома и манипуляций, чем конкуренты.

Напомним, что недавно Google представила новую языковую модель Gemini 3, а Alibaba представила новую модель Qwen.