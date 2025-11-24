Главное за понедельник: доллар побил рекорд, правительство не отменяет «Нацкешбек»

Официальный курс доллара побил рекорд, а на межбанке валюта резко выросла

Официальный курс доллара США установил новый рекорд в 42,37 грн. Предыдущий рекорд курса доллара (42,28 грн) держался с 13 января 2025 года. В то же время курсы доллара и евро на межбанке в понедельник, 24 ноября, выросли на 23 копейки и на 34 копейки соответственно.

Минекономики официально опровергло информацию о закрытии программы «Национальный кэшбэк»