українська
24 ноября 2025, 20:00

Главное за понедельник: доллар побил рекорд, правительство не отменяет «Нацкешбек»

Главные финансовые новости за понедельник, 24 ноября.

Официальный курс доллара побил рекорд, а на межбанке валюта резко выросла

Официальный курс доллара США установил новый рекорд в 42,37 грн. Предыдущий рекорд курса доллара (42,28 грн) держался с 13 января 2025 года. В то же время курсы доллара и евро на межбанке в понедельник, 24 ноября, выросли на 23 копейки и на 34 копейки соответственно.

Минекономики официально опровергло информацию о закрытии программы «Национальный кэшбэк»

Министерство экономики Украины категорически опровергло распространенную в СМИ информацию о планах досрочного сворачивания государственной программы «Национальный кэшбэк». В ведомстве заверили, что инициатива по поддержке отечественных производителей продолжает действовать в штатном режиме, а подготовка к ее закрытию в 2026 году не ведется.

«Киевстар» первым в Европе запустил технологию Starlink Direct to Cell для всех абонентов

Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» объявил о масштабном запуске тестирования инновационной технологии Direct to Cell от компании SpaceX. Отныне все абоненты оператора на подконтрольной территории Украины получили возможность пользоваться прямой спутниковой связью в местах, где отсутствует покрытие наземной сотовой сети.

Мирный план Трампа подтолкнул вверх акции украинских компаний

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WSE) стремительно дорожают в понедельник утром благодаря новостям о прогрессе, достигнутом на переговорах между украинской и американской делегацией в Женеве по мирному плану администрации президента США Дональда Трампа.

Revolut подтвердил свой статус самого дорогого стартапа Европы: оценка компании выросла до рекордных $75 млрд

Британский финтех-гигант Revolut Ltd. подтвердил свой статус самого дорогого стартапа Европы, достигнув оценки стоимости в 75 миллиардов долларов. Это стало результатом последнего раунда продажи акций, который завершился после длительных переговоров с инвесторами. Компания продемонстрировала стремительный рост капитализации, существенно превысив прошлогодний показатель в 45 миллиардов долларов.

