Revolut подтвердил свой статус самого дорогого стартапа Европы: оценка компании выросла до рекордных $75 млрд

Британский финтех-гигант Revolut Ltd. подтвердил свой статус самого дорогого стартапа Европы, достигнув оценки стоимости в 75 миллиардов долларов . Это стало результатом последнего раунда продажи акций, который завершился после длительных переговоров с инвесторами. Компания продемонстрировала стремительный рост капитализации, существенно превысив прошлогодний показатель в 45 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg 24 ноября.

Звездный состав инвесторов

Раунд возглавили ведущие инвестиционные фонды Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity Management & Research Company.

Особое внимание рынка привлекло участие новых игроков. Среди них — венчурное подразделение чипмейкера Nvidia Corp. (NVentures), а также известные фонды Andreessen Horowitz, Franklin Templeton и клиенты под управлением T. Rowe Price.

Это соглашение позволило действующим сотрудникам Revolut продать свои акции. Это уже пятый случай в истории компании, когда работникам предоставляется такая возможность для монетизации своей доли в успехе бизнеса.

Глобальная экспансия: план на 100 миллионов клиентов

Revolut, позиционирующий себя как «финансовое суперприложение», предлагает широкий спектр услуг: от текущих счетов и международных переводов до торговли акциями, криптовалютами и инструментов для бюджетирования.

Сейчас клиентская база банка насчитывает около 65 миллионов пользователей. Компания ставит амбициозную цель увеличить эту цифру до 100 миллионов. Для этого Revolut планирует инвестировать 13 миллиардов долларов в развитие.

Стратегия расширения включает:

Выход на рынки 30 новых стран почти во всех ключевых географических регионах.

Прохождение сложных и дорогостоящих процедур получения регуляторных разрешений в каждой из этих юрисдикций.

Генеральный директор Ник Сторонский также продолжает фокусироваться на получении полной банковской лицензии в Великобритании — на домашнем рынке компании.

Revolut дороже традиционных банков

Оценка в 75 миллиардов долларов делает Revolut не просто «дорогостоящим стартапом», а финансовым гигантом, который по капитализации обгоняет столпы европейской банковской системы.

Для сравнения, рыночная стоимость британского банка Barclays (история которого насчитывает более 300 лет) составляет около 40−45 миллиардов долларов. Французский Société Générale оценивается еще дешевле. То есть цифровой банк, основанный в 2015 году, не имеющий тысяч физических отделений, теперь стоит почти вдвое больше, чем некоторые системные банки Европы.

Такая высокая оценка основана не на текущих активах (которые у традиционных банков значительно больше), а на темпах роста и технологичности. Инвесторы платят «премию» за то, что Revolut масштабируется как IT-компания, а не как классическое финансовое учреждение.

Также стоит отметить участие Nvidia. Инвестиции от производителя чипов № 1 в мире свидетельствуют о том, что Revolut планирует более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в свои финансовые продукты — от персонализированных советов до алгоритмического трейдинга.