українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
Валюта
Читати українською

24 ноября 2025, 12:41

Revolut подтвердил свой статус самого дорогого стартапа Европы: оценка компании выросла до рекордных $75 млрд

Британский финтех-гигант Revolut Ltd. подтвердил свой статус самого дорогого стартапа Европы, достигнув оценки стоимости в 75 миллиардов долларов. Это стало результатом последнего раунда продажи акций, который завершился после длительных переговоров с инвесторами. Компания продемонстрировала стремительный рост капитализации, существенно превысив прошлогодний показатель в 45 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg 24 ноября.

Британский финтех-гигант Revolut Ltd.

Звездный состав инвесторов

Раунд возглавили ведущие инвестиционные фонды Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity Management & Research Company.

Особое внимание рынка привлекло участие новых игроков. Среди них — венчурное подразделение чипмейкера Nvidia Corp. (NVentures), а также известные фонды Andreessen Horowitz, Franklin Templeton и клиенты под управлением T. Rowe Price.

Это соглашение позволило действующим сотрудникам Revolut продать свои акции. Это уже пятый случай в истории компании, когда работникам предоставляется такая возможность для монетизации своей доли в успехе бизнеса.

Глобальная экспансия: план на 100 миллионов клиентов

Revolut, позиционирующий себя как «финансовое суперприложение», предлагает широкий спектр услуг: от текущих счетов и международных переводов до торговли акциями, криптовалютами и инструментов для бюджетирования.

Сейчас клиентская база банка насчитывает около 65 миллионов пользователей. Компания ставит амбициозную цель увеличить эту цифру до 100 миллионов. Для этого Revolut планирует инвестировать 13 миллиардов долларов в развитие.

Стратегия расширения включает:

  • Выход на рынки 30 новых стран почти во всех ключевых географических регионах.
  • Прохождение сложных и дорогостоящих процедур получения регуляторных разрешений в каждой из этих юрисдикций.

Генеральный директор Ник Сторонский также продолжает фокусироваться на получении полной банковской лицензии в Великобритании — на домашнем рынке компании.

Revolut дороже традиционных банков

Оценка в 75 миллиардов долларов делает Revolut не просто «дорогостоящим стартапом», а финансовым гигантом, который по капитализации обгоняет столпы европейской банковской системы.

Для сравнения, рыночная стоимость британского банка Barclays (история которого насчитывает более 300 лет) составляет около 40−45 миллиардов долларов. Французский Société Générale оценивается еще дешевле. То есть цифровой банк, основанный в 2015 году, не имеющий тысяч физических отделений, теперь стоит почти вдвое больше, чем некоторые системные банки Европы.

Такая высокая оценка основана не на текущих активах (которые у традиционных банков значительно больше), а на темпах роста и технологичности. Инвесторы платят «премию» за то, что Revolut масштабируется как IT-компания, а не как классическое финансовое учреждение.

Также стоит отметить участие Nvidia. Инвестиции от производителя чипов № 1 в мире свидетельствуют о том, что Revolut планирует более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в свои финансовые продукты — от персонализированных советов до алгоритмического трейдинга.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
