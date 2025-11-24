Официальный курс доллара США установил новый рекорд в 42,37 грн. В то же время курсы доллара и евро на межбанке в понедельник, 24 ноября, выросли на 23 копейки и на 34 копейки соответственно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Официальный курс доллара побил рекорд, а на межбанке валюта резко выросла
|
Открытие 24 ноября
|
Закрытие 24 ноября
|
Изменения
|
42,24/42,27
|
42,47/42,50
|
23/23
|
48,63/48,66
|
48,97/48,99
|
34/33
Официальный курс: доллар — 42,37 грн, евро — 48,92 грн.
Предыдущий рекорд курса доллара (42,28 грн) держался с 13 января 2025 года.
Средний курс в банках: 42,10−41,50 грн/доллар, 48,58−49,15 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,48−42,60, евро — 48,58−49,15 грн.
Источник: Минфин
