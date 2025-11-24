Мирный план Трампа подтолкнул вверх акции украинских компаний

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WSE) стремительно дорожают в понедельник утром благодаря новостям о прогрессе, достигнутым на переговорах между украинской и американской делегацией в Женеве по мирному плану администрации президента США Дональда Трампа. На открытии торгов украинские акции подорожали на 6−20%, передает Интерфакс-Украина.

Реакция акций на переговоры

По данным WSE, через час с начала торгов после некоторой коррекции курс акций крупнейшего в стране производителя сахара «Астарта» рос на 4,95%, Milkiland — на 12,5%, агрохолдингов KSG-Agro, ИМК и «Агротон» — на 9,79%, 4,69% и 15,16%.

Акции Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами выросли в цене на 13,07%, а агрохолдинга «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малого free-float, прибавили 5,75%.

На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, акции горнорудной компании Ferrexpo подскочили в цене на 24,78%, акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП подорожали на 6,41%.

Предыстория

Как писал «Минфин», 23 ноября 2025 г. представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и продолжительного мира. Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными.