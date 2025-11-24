Минекономики официально опровергло информацию о закрытии программы «Национальный кэшбэк»

Министерство экономики Украины категорически опровергло распространенную в СМИ информацию о планах досрочного сворачивания государственной программы «Национальный кэшбэк». В ведомстве заверили, что инициатива по поддержке отечественных производителей продолжает действовать в штатном режиме, а подготовка к ее закрытию в 2026 году не ведется. Об этом сообщает пресс-служба министерства 24 ноября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Позиция министерства: программа работает стабильно

В ответ на резонанс, вызванный публикацией постановления Кабмина № 952, Минэкономики выступило с официальным разъяснением. Ключевой месседж правительства — документов о прекращении работы «Национального кэшбэка» не существует.

«Минэкономики не готовило и не рассматривало документы, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбэка в 2026 году. Обнародованная в СМИ информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Что означают изменения в постановлении

Представители министерства прокомментировали изменения, принятые правительством 22 ноября, которые СМИ интерпретировали как подготовку к закрытию проекта из-за нехватки средств. По словам чиновников, эти поправки носят исключительно бюрократический характер.

Изменения касаются «технического перераспределения средств» внутри бюджетных расписаний и не являются политическим решением о сокращении финансирования или ликвидации программы. Правительство уверяет, что в случае каких-либо реальных изменений, которые повлияют на пользователей, общественность будет проинформирована заблаговременно.

«В настоящее время программа продолжается, а все процессы работают в обычном режиме», — подытожили в Минэкономики.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что правительство Украины приняло решение о финализации масштабной программы стимулирования спроса «Национальный кэшбэк». Официально проект должен завершиться в мае 2026 года, однако из-за дефицита бюджетных средств реальная остановка начислений может произойти значительно раньше — уже в начале следующего года.