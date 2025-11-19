Главное за среду: легализация крипты отложена, НБУ оштрафовал RozetkaPay и Portmone, акции Google побили рекорд

Легализацию криптовалюты в Украине откладывают: Гетманцев назвал ориентировочный срок

Верховная Рада не успеет до конца текущего года принять закон о виртуальных активах, который предусматривает легализацию и налогообложение доходов от криптовалюты. Голосование за ключевой документ теперь ожидается в начале 2026 года. Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

