Главное за среду: легализация крипты отложена, НБУ оштрафовал RozetkaPay и Portmone, акции Google побили рекорд
Легализацию криптовалюты в Украине откладывают: Гетманцев назвал ориентировочный срок
Верховная Рада не успеет до конца текущего года принять закон о виртуальных активах, который предусматривает легализацию и налогообложение доходов от криптовалюты. Голосование за ключевой документ теперь ожидается в начале 2026 года. Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
RozetkaPay и Portmone получили миллионные штрафы от НБУ: что нарушили компании
Национальный банк за нарушение законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей применил к ООО «ФК «ЭВО» (ТМ RozetkaPay) и ООО «ФК МБК» из Portmone Group меры воздействия, в том числе наложил штрафы на общую сумму 21,4 млн грн.
NovaPay запустила услугу бронирования наличных в отделениях Новой почты
Клиенты финансового сервиса NovaPay получили возможность заранее заказывать крупные суммы наличных через мобильное приложение для гарантированного получения в отделениях «Новой почты». Услуга уже доступна в более чем 3600 точках по всей стране, что значительно упрощает доступ к наличным средствам.
НКЦБФР готова поддержать первое IPO в Украине — Магомедов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внедряет новые механизмы, направленные на перевод бизнес-инвестиций из тени («соглашений на салфетке») в прозрачный формат. Об этом заявил председатель Комиссии Руслан Магомедов.
Исторический рекорд: акции Google пробили $300 на фоне запуска Gemini 3 и инвестиций Уоррена Баффета
Материнская компания Google — Alphabet — установила новый исторический максимум на фондовом рынке. Стоимость акций технологического гиганта (тикер GOOGL) впервые в истории превысила психологическую отметку в 300 долларов за штуку, подскочив более чем на 5% в начале торгов в среду, 19 ноября. Такой стремительный рост стал реакцией рынка на двойной позитив: презентацию новой модели искусственного интеллекта Gemini 3 и новости о масштабных инвестициях от конгломерата Berkshire Hathaway.
