НКЦБФР готова поддержать первое IPO в Украине — Магомедов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внедряет новые механизмы, направленные на перевод бизнес-инвестиций из тени («сделок на салфетке») в прозрачный формат. Об этом заявил глава Комиссии Руслан Магомедов во время GET Business Festival 2025.

По его словам, НКЦБФР готова максимально содействовать компании, которая станет первой в истории публичного размещения акций (IPO) в Украине.

«Готова ли Украина к первому IPO? Да, готова. Есть внутренний капитал, есть спрос на инвестиции… НКЦБФР готова поддержать компанию, которая станет первой. Мы обеспечим сопровождение и будем максимально содействовать процессу», — подчеркнул Магомедов.

Ключевые инструменты для выравнивания условий

Руслан Магомедов отметил, что в настоящее время рынок капитала сведен преимущественно к одному инструменту — ОВГЗ (Облигациям внутреннего государственного займа), что не дает бизнесу ответа о потенциале привлечения средств через собственные акции или облигации.

Для выравнивания условий и открытия корпоративному сектору доступа к сбережениям населения НКЦБФР продвигает два ключевых инструмента:

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС): Комиссия уже подготовила соответствующий законопроект. Идея ИИС состоит в том, что граждане Украины, инвестирующие в отечественные ценные бумаги в течение 5 лет, смогут забрать средства без налогов. Это снимет налоговое неравенство между ОВГЗ и корпоративными бумагами, открывая бизнесу прямой доступ к капиталу населения.

Закрыты выпуски ценных бумаг: НКЦБФР планирует запустить этот инструмент для венчурного инвестирования и начальных этапов привлечения средств. Он позволит бизнесу размещать ценные бумаги среди ограниченного круга лиц.

«Мы хотим сейчас запустить так называемый MVP (Minimum Viable Product) и дать этот инструмент небольшому бизнесу. Если он заработает, он быстро распространится благодаря „сарафанному радио“», — пояснил Магомедов.