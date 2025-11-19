NovaPay запустила услугу бронирования наличных в отделениях Новой почты

Клиенты финансового сервиса NovaPay получили возможность заранее заказывать крупные суммы наличных через мобильное приложение для гарантированного получения в отделениях «Новой почты». Услуга уже доступна в более чем 3600 точках по всей стране, что значительно упрощает доступ к наличным средствам. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Как работает услуга и лимиты

Компания ввела эту функцию для тех, кому нужно снять сумму, которой может не быть в кассе в конкретный момент. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Клиент заказывает необходимую сумму через приложение NovaPay.

Детали заказа (время и отделение) согласовываются с оператором по телефону или в чате.

Клиент приходит в отделение и получает деньги.

Диапазон суммы заказа составляет от 5 000 до 100 000 гривен в день. Это позволяет пользователям планировать свои финансовые операции без риска столкнуться с отсутствием наличных в кассе.

Тарифы: за что придется платить

Важно различать плату за само бронирование средств и комиссию за их снятие. Как пояснила Яна Левада, директор департамента по развитию бизнеса NovaPay, компания не взимает дополнительных денег за функцию заказа. Однако стандартная комиссия за выдачу наличных остается.

«Комиссия при заказе наличных через приложение такая же, как и при обычном снятии средств в отделении по штрихкоду», — подчеркнула Левада.

Условия тарификации:

Стандартная комиссия: 0,5% от суммы снятия.

Для физических лиц: минимум 10 грн.

Для ФЛП: минимум 15 грн.

Клиенты могут снимать средства бесплатно (0% комиссии), если это целевые поступления:

заработная плата;

послеплата за посылки;

доход от облигаций.

Также действует льготный лимит: снятие до 100 000 грн в месяц осуществляется без комиссии.

«При снятии по штрихкоду действуют те же ограничения НБУ и зависимость от наличия наличных в отделении», — подчеркнула топ-менеджер NovaPay.