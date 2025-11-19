RozetkaPay и Portmone получили миллионные штрафы от НБУ: что нарушили компании

Национальный банк за нарушение законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей применил к ООО «ФК «ЭВО» (ТМ RozetkaPay) и ООО «ФК МБК» из Portmone Group меры влияния, в том числе наложил штрафы на общую сумму 21,4 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нарушившие компании

«ЭВО» оштрафовано на 13,6 млн грн за ряд нарушений, выявленных во время плановой проверки в июне-августе 2025 года, в частности, компания допускала нарушения в осуществлении кассовых операций, ненадлежащее ведение счетов клиентов, нарушение требований по защите информации, проблемы в процессе эмиссии и эквайринга с платежными инструментами.

«МБК», согласно результатам проверки за март-май 2025 года, должен уплатить 7,8 млн грн штрафа за нарушение требований по эмиссии платежных инструментов, хранению клиентской информации и соблюдению пруденциальных нормативов.

Обе компании обязаны уплатить штрафы в течение 14 календарных дней с момента получения решения комитета по надзору, а также устранить нарушения и принять меры по недопущению их в будущем до 17 декабря 2025 года.