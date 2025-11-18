Главные финансовые новости за вторник, 18 ноября.
Главное за вторник: сбой Cloudflare, фейк о 5000 гривен, учет ввоза наличных
Глобальный сбой сервиса Cloudflare: пострадали сотни сайтов по всему миру
Американский оператор Cloudflare сообщил о масштабной технической неисправности, которая сегодня привела к сбоям в работе крупных сервисов, в том числе и в Украине. Как сообщается, пострадало большое количество сайтов, которые используют инфраструктуру компании: по данным портала AlleStörungen, жалобы поступали преимущественно от пользователей ChatGPT, X и Spotify.
Биткойн упал ниже $90 000, Ethereum — $3 000
НБУ опроверг фейк о «новой банкноте 5000 гривен»
В соцсетях и отдельных СМИ распространяется видео с якобы дизайном новой украинской банкноты номиналом 5000 гривен. В регуляторе объясняют: на видео изображен не проект новой купюры, а презентационное изделие «Пантелеймон Кулиш», созданное еще в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора НБУ.
НАБУ предлагает ввести строгий учет ввоза наличной валюты
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициирует создание новой системы контроля за импортом наличной иностранной валюты в Украину. Это связано с расследованием громкого дела «Мидас», в котором детективы изъяли крупную сумму долларов в оригинальной упаковке Федеральной резервной системы (ФРС) США, но не смогли установить их происхождение.
Глава Google предупредил о последствиях возможного краха «пузыря ИИ»
Генеральный директор Alphabet (материнской компании Google) Сундар Пичаи предупредил, что в случае разрыва «пузыря» на рынке искусственного интеллекта пострадают абсолютно все игроки. В интервью BBC он признал наличие элементов иррациональности в нынешнем инвестиционном буме, хотя и подчеркнул долгосрочный потенциал технологии.
Комментарии