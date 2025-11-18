Главное за вторник: сбой Cloudflare, фейк о 5000 гривен, учет ввоза наличных

Глобальный сбой сервиса Cloudflare: пострадали сотни сайтов по всему миру

Американский оператор Cloudflare сообщил о масштабной технической неисправности, которая сегодня привела к сбоям в работе крупных сервисов, в том числе и в Украине. Как сообщается, пострадало большое количество сайтов, которые используют инфраструктуру компании: по данным портала AlleStörungen, жалобы поступали преимущественно от пользователей ChatGPT, X и Spotify.

