Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum — $3 000

Сегодня, 18 ноября, курс первой криптовалюты снизился до менее $90 тысяч, а Ethereum — до $3 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин утром опустился в $89 368. Но потом немного отыграл позиции. На момент написания новости актив торгуется на уровне $91 000. За сутки биткоин потерял 4,92%, за неделю — 13,38%.
Ethereum в данный момент упал до $2 955. Впоследствии он поднялся до 3 041. Падение за последние 24 часа составляет 4,61%, за неделю — 14,39%.
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне. При этом наибольшее падение за сутки и неделю у Cardano — 5,93% и 19,32% соответственно.
Ликвидации
За последние сутки на крипторынку зафиксированы массовые ликвидации, совокупный объем которых превысил $1 миллиард, затронув более 187 тысяч трейдеров. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass. Подавляющее большинство этих потерь пришлось на лонг-позиции:
- Лонг-позиции составили более $725 млн от общего объема ликвидаций.
- На шорт-позиции пришлось около $304 млн.
- Наибольший ущерб был зафиксирован в торгах биткоином ($568 млн) и Ethereum ($182 млн).
Следует отметить, что биткоин опустился ниже $90 000 впервые с апреля 2025 года. В то время актив испытал значительную коррекцию, ключевой причиной которой стала тарифная политика, введенная президентом США Дональдом Трампом.
Причины падения криптовалют
Эксперты считают, что текущее падение криптовалют является результатом длительного снижения, вызванного ухудшением общего макроэкономического фона. Это мнение, в частности, высказал управляющий партнер Monarq Asset Management Шилян Тан в комментарии Bloomberg.
Эксперт отметил, что возможность смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой США в декабре 2025 года упала до 50%. Этот фактор, в сочетании с потерей биткоином ключевого уровня поддержки в $100 000, стимулирует спрос на безопасные активы, например облигации и золото, и, соответственно, негативно влияет на высокорисковые инвестиции.
Издание также подчеркнуло, что рынок не смог найти опоры для восстановления после масштабной распродажи, которая началась в начале октября 2025 года, что привело к затягиванию негативного тренда.
Руководитель BitMine Том Ли и директор по инвестициям Bitwise Мэтт Хоуган прогнозируют достижение ценового дна первой криптовалютой уже на этой неделе. По их мнению, текущие уровни являются выгодной возможностью для долгосрочных инвесторов.
В интервью CNBC Ли отметил, что видит признаки «истощения» среди продавцов. Эксперт считает, что до конца года цифровое золото не только восстановится, но и обновит исторический максимум, поддерживаемый общим ралли фондового рынка.
Хоуган поддержал прогноз коллеги, охарактеризовав текущую ситуацию как «подарок для долгосрочных инвесторов» и «возможность поколения». Он подчеркнул, что биткоин, первым отреагировавший на экономические риски, также первым начнет процесс восстановления.
