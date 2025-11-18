Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum — $3 000

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 ноября 2025, 11:37 Читати українською

Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum — $3 000

Сегодня, 18 ноября, курс первой криптовалюты снизился до менее $90 тысяч, а Ethereum — до $3 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum – $3 000
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Биткоин утром опустился в $89 368. Но потом немного отыграл позиции. На момент написания новости актив торгуется на уровне $91 000. За сутки биткоин потерял 4,92%, за неделю — 13,38%.

Ethereum в данный момент упал до $2 955. Впоследствии он поднялся до 3 041. Падение за последние 24 часа составляет 4,61%, за неделю — 14,39%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне. При этом наибольшее падение за сутки и неделю у Cardano — 5,93% и 19,32% соответственно.

Ликвидации

За последние сутки на крипторынку зафиксированы массовые ликвидации, совокупный объем которых превысил $1 миллиард, затронув более 187 тысяч трейдеров. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass. Подавляющее большинство этих потерь пришлось на лонг-позиции:

  • Лонг-позиции составили более $725 млн от общего объема ликвидаций.
  • На шорт-позиции пришлось около $304 млн.
  • Наибольший ущерб был зафиксирован в торгах биткоином ($568 млн) и Ethereum ($182 млн).

Следует отметить, что биткоин опустился ниже $90 000 впервые с апреля 2025 года. В то время актив испытал значительную коррекцию, ключевой причиной которой стала тарифная политика, введенная президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Биткоин упал ниже $100 тысяч: стоит ли готовиться к криптозиме

Причины падения криптовалют

Эксперты считают, что текущее падение криптовалют является результатом длительного снижения, вызванного ухудшением общего макроэкономического фона. Это мнение, в частности, высказал управляющий партнер Monarq Asset Management Шилян Тан в комментарии Bloomberg.

Эксперт отметил, что возможность смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой США в декабре 2025 года упала до 50%. Этот фактор, в сочетании с потерей биткоином ключевого уровня поддержки в $100 000, стимулирует спрос на безопасные активы, например облигации и золото, и, соответственно, негативно влияет на высокорисковые инвестиции.

Издание также подчеркнуло, что рынок не смог найти опоры для восстановления после масштабной распродажи, которая началась в начале октября 2025 года, что привело к затягиванию негативного тренда.

Руководитель BitMine Том Ли и директор по инвестициям Bitwise Мэтт Хоуган прогнозируют достижение ценового дна первой криптовалютой уже на этой неделе. По их мнению, текущие уровни являются выгодной возможностью для долгосрочных инвесторов.

В интервью CNBC Ли отметил, что видит признаки «истощения» среди продавцов. Эксперт считает, что до конца года цифровое золото не только восстановится, но и обновит исторический максимум, поддерживаемый общим ралли фондового рынка.

Хоуган поддержал прогноз коллеги, охарактеризовав текущую ситуацию как «подарок для долгосрочных инвесторов» и «возможность поколения». Он подчеркнул, что биткоин, первым отреагировавший на экономические риски, также первым начнет процесс восстановления.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
18 ноября 2025, 12:18
#
За те виросли продажі пістолетів
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами