Глобальный сбой сервиса Cloudflare: пострадали сотни сайтов по всему миру

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 ноября 2025, 15:27 Читати українською

Глобальный сбой сервиса Cloudflare: пострадали сотни сайтов по всему миру

Американский оператор Cloudflare сообщил о масштабной технической неисправности, которая сегодня привела к сбоям в работе крупных сервисов, в частности и в Украине.

Американский оператор Cloudflare сообщил о масштабной технической неисправности, которая сегодня привела к сбоям в работе крупных сервисов, в частности и в Украине.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСбой сервисаКак сообщается, пострадало большое количество сайтов, которые используют инфраструктуру компании: по данным портала AlleStörungen, жалобы поступали преимущественно от пользователей ChatGPT, X и Spotify.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сбой сервиса

Как сообщается, пострадало большое количество сайтов, которые используют инфраструктуру компании: по данным портала AlleStörungen, жалобы поступали преимущественно от пользователей ChatGPT, X и Spotify.

«Cloudflare известно о проблеме, затрагивающей нескольких клиентов, и мы проводим расследование», — отметили в самой компании.

Спустя несколько минут компания сообщила о частичном восстановлении сервисов, но предупредила о возможных повышенных ошибках.

Причина сбоя

Позже оператор объявил, что ошибка найдена и устранена. Причину сбоя Cloudflare не раскрывает.

О компании Cloudflare

Cloudflare, Inc. — это глобальная технологическая компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, которая специализируется на предоставлении услуг, направленных на повышение безопасности, производительности и надежности веб-сайтов и приложений по всему миру.

Cloudflare обслуживает около 20% всех сайтов в мире, предоставляя инфраструктуру, системы защиты и распределения нагрузки.

Cloudflare функционирует как посредник между пользователем и веб-сервером, на котором размещен сайт. Компания предлагает следующие ключевые услуги:

  • Сеть доставки контента (CDN): Cloudflare имеет одну из крупнейших глобальных сетей, которая кэширует (хранит копии) контент сайтов на своих серверах, расположенных близко к конечным пользователям. Это ускоряет загрузку сайтов.
  • Защита от DDoS-атак: Компания обеспечивает мощную защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), фильтруя вредоносный трафик еще до того, как он достигнет сервера клиента.
  • Безопасность и файервол (WAF): Предоставляет услуги файервола веб-приложений, защищая сайты от распространенных кибератак.

Cloudflare обслуживает миллионы веб-сайтов по всему миру — от небольших блогов до крупных корпораций, государственных учреждений и ключевых интернет-сервисов. Сбой в системе Cloudflare автоматически приводит к недоступности значительной части глобального интернета, что и объясняет, почему недавнее событие затронуло сотни сайтов по всему миру. Это подчеркивает ее роль как критически важного элемента современной инфраструктуры Интернета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами