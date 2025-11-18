Глобальный сбой сервиса Cloudflare: пострадали сотни сайтов по всему миру

Американский оператор Cloudflare сообщил о масштабной технической неисправности, которая сегодня привела к сбоям в работе крупных сервисов, в частности и в Украине.

Сбой сервиса

Как сообщается, пострадало большое количество сайтов, которые используют инфраструктуру компании: по данным портала AlleStörungen, жалобы поступали преимущественно от пользователей ChatGPT, X и Spotify.

«Cloudflare известно о проблеме, затрагивающей нескольких клиентов, и мы проводим расследование», — отметили в самой компании.

Спустя несколько минут компания сообщила о частичном восстановлении сервисов, но предупредила о возможных повышенных ошибках.

Причина сбоя

Позже оператор объявил, что ошибка найдена и устранена. Причину сбоя Cloudflare не раскрывает.

О компании Cloudflare

Cloudflare, Inc. — это глобальная технологическая компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, которая специализируется на предоставлении услуг, направленных на повышение безопасности, производительности и надежности веб-сайтов и приложений по всему миру.

Cloudflare обслуживает около 20% всех сайтов в мире, предоставляя инфраструктуру, системы защиты и распределения нагрузки.

Cloudflare функционирует как посредник между пользователем и веб-сервером, на котором размещен сайт. Компания предлагает следующие ключевые услуги:

Сеть доставки контента (CDN): Cloudflare имеет одну из крупнейших глобальных сетей, которая кэширует (хранит копии) контент сайтов на своих серверах, расположенных близко к конечным пользователям. Это ускоряет загрузку сайтов.

Защита от DDoS-атак: Компания обеспечивает мощную защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), фильтруя вредоносный трафик еще до того, как он достигнет сервера клиента.

Безопасность и файервол (WAF): Предоставляет услуги файервола веб-приложений, защищая сайты от распространенных кибератак.

Cloudflare обслуживает миллионы веб-сайтов по всему миру — от небольших блогов до крупных корпораций, государственных учреждений и ключевых интернет-сервисов. Сбой в системе Cloudflare автоматически приводит к недоступности значительной части глобального интернета, что и объясняет, почему недавнее событие затронуло сотни сайтов по всему миру. Это подчеркивает ее роль как критически важного элемента современной инфраструктуры Интернета.