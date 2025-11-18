Multi от Минфин
українська
18 ноября 2025, 14:48

Глава Google предупредил о последствиях возможного краха «пузыря ИИ»

Генеральный директор Alphabet (материнской компании Google) Сундар Пичаи предупредил, что в случае разрыва «пузыря» на рынке искусственного интеллекта пострадают абсолютно все игроки. В интервью BBC он признал наличие элементов иррациональности в нынешнем инвестиционном буме, хотя и подчеркнул долгосрочный потенциал технологии.

Генеральный директор Alphabet (материнской компании Google) Сундар Пичаи предупредил, что в случае разрыва «пузыря» на рынке искусственного интеллекта пострадают абсолютно все игроки.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что сказал Пичаи

Пичаи отметил, что хотя рост инвестиций в ИИ является чрезвычайным моментом, в нынешнем ажиотаже присутствуют элементы иррациональности. На вопрос, будет ли Google иметь иммунитет к краху рынка, он ответил: «Я думаю, что ни одна компания не будет застрахована, включая нас».

Топ-менеджер провел параллель с эпохой доткомов конца 1990-х: «Мы можем оглянуться на интернет. Очевидно, что было много избыточных инвестиций, но никто из нас не сомневается, что интернет был чем-то значимым».

Финансовые рекорды и позиция Google

Предупреждение прозвучало на фоне безумного роста оценок технологических компаний. Капитализация Alphabet удвоилась за семь месяцев, достигнув $3,5 трлн, благодаря уверенности рынка в способности компании конкурировать с OpenAI. В то же время стоимость конкурента Nvidia достигла исторических $5 трлн.

Однако Пичаи считает, что уникальная модель Google, обладающая полным пакетом технологий — от собственных чипов и центров обработки данных до платформ типа YouTube — позволяет компании лучше пережить любую рыночную турбулентность, чем конкуренты.

Энергетические вызовы и инвестиции в Великобританию

Отдельное внимание Пичаи уделил энергетическим вызовам. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом году ИИ потреблял 1,5% мировой электроэнергии. Пичаи признал, что это затрудняет достижение климатических целей компании, хотя цель «net zero» (нулевые выбросы) к 2030 году остается в силе.

Также были подтверждены намерения инвестировать £5 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры и исследований в Великобритании в течение следующих двух лет, включая развитие подразделения DeepMind в Лондоне.

Читайте также: Вопрос на триллион долларов: лопнет ли пузырь ИИ в 2025 году?

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
