Главное за понедельник: переговоры с МВФ, ИИ в Украине, взлет акций Google
Украина и МВФ начали официальные переговоры о новой кредитной программе
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 17 ноября, начала официальные дискуссии с представителями власти Украины о начале новой программы расширенного финансирования (EFF). Украина стремится заменить действующую программу, поскольку ее средства почти исчерпаны, а сама программа была ориентирована на послевоенное восстановление, в то время как война продолжается.
Первая выплата по новой программе МВФ на $8 млрд ожидается в январе 2026 года — Подласа
Миссия МВФ начала свою работу в Киеве для проведения официальных переговоров по новой программе сотрудничества с Украиной. Об этом написала председатель Бюджетного комитета
Минцифры начало сотрудничество с NVIDIA для развития суверенного ИИ в Украине
Минцифры вместе с NVIDIA разрабатывают собственную языковую модель Diia AI LLM и ИИ-инфраструктуру в Украине.
Акции Google взлетели после того, как Berkshire Hathaway раскрыла инвестицию в $4,9 миллиарда
Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли на 5,5% на премаркете в понедельник после того, как инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway раскрыл свою долю в технологическом гиганте. Этот шаг может стать одним из последних крупных инвестиционных решений под руководством Уоррена Баффета, который покидает пост СЕО в конце 2025 года.
Трамп готов вводить 500% пошлины за бизнес с Россией
Президент США Дональд Трамп поддержал принятие законопроекта с «сокрушительными» санкциями против России и допустил включение в него Ирана. В Конгрессе США работают над законопроектом о санкциях против стран, которые торгуют с Россией, заявил президент США Дональд Трамп.
