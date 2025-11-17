Главное за понедельник: переговоры с МВФ, ИИ в Украине, взлет акций Google

Минцифры вместе с NVIDIA разрабатывают собственную языковую модель Diia AI LLM и ИИ-инфраструктуру в Украине.

Акции Google взлетели после того, как Berkshire Hathaway раскрыла инвестицию в $4,9 миллиарда

Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли на 5,5% на премаркете в понедельник после того, как инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway раскрыл свою долю в технологическом гиганте. Этот шаг может стать одним из последних крупных инвестиционных решений под руководством Уоррена Баффета, который покидает пост СЕО в конце 2025 года.

Трамп готов вводить 500% пошлины за бизнес с Россией