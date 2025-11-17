Трамп готов вводить 500% пошлин за ведение бизнеса с рф

Президент США Дональд Трамп поддержал принятие законопроекта с «сокрушительными» санкциями против россии и допустил включение в него Ирана, передает Reuters .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Санкции против рф

В Конгрессе США работают над законопроектом о санкциях против стран, торгующих с Россией, заявил президент США Дональд Трамп.

«Любая страна, которая ведет бизнес с россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. Они могут добавить к этому Иран», — сказал Трамп.

Во время беседы одна из журналисток задала вопрос о том, «не настало ли время» для Конгресса США продвинуться на пути давления на рф и президента россии владимира путина для окончания войны в Украине.

«Я слышал, что они работают над этим, и меня это устраивает. Республиканцы продвигают законопроект, который очень мощен, он вводит санкции на то и другое для любой страны, которая ведет дела с россией», — заявил в ответ Трамп.

По словам президента США, к списку таких стран может быть добавлен Иран.

Идея о 500-процентных санкциях против партнеров рф обсуждается в США с апреля

В апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призывали ввести торговые пошлины в размере до 500 процентов в отношении стран, которые закупают у россии нефть, газ, уран и другие товары, и при этом не поддерживают Украину в ее защите от российского вторжения.

«Индия и Китай покупают 70% путинской нефти, поддерживая на ходу его военную машину. Мой законопроект поддерживают 84 сенатора. Он позволит президенту наложить санкции на Индию, Китай и другие страны, чтобы они прекратили спонсировать военную машину Путина, чтобы усадить их за стол переговоров», — объяснял смысл своей инициативы Грэм.

Трамп говорил, что не видит смысла в 500-процентных пошлинах

Грэм в конце июня заявил, что президент США поддерживает его инициативу. Однако позднее Трамп назвал идею о введении 500-процентных пошлин «немного бессмысленной», так как этот метод «теряет значение» после определенной отметки. «Пошлины размером в 100 процентов будут выполнять ту же функцию», — говорил президент США во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в июле.

В конце июля США ввели повышенные пошлины в отношении товаров из Индии на 25 процентов, мотивировав решение тем, что страна продолжает закупки нефти из рф.