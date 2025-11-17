Акции Google взлетели на 5,5% после того, как Berkshire Hathaway раскрыла инвестицию в $4,9 миллиарда

Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли на 5,5% на премаркете в понедельник после того, как инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway раскрыл свою долю в технологическом гиганте. Этот шаг может стать одним из последних крупных инвестиционных решений под руководством Уоррена Баффета, который покидает пост СЕО в конце 2025 года. Об этом сообщает Reuters 17 ноября.

Детали инвестиции

Согласно регуляторному отчету (форма 13F), поданному в пятницу, по состоянию на 30 сентября Berkshire Hathaway владела 17,85 миллионами акций материнской компании Google. По расчетам Reuters, на момент последнего закрытия торгов стоимость этого пакета составляла $4,93 миллиарда.

На данный момент неизвестно, кто именно совершил покупку: сам Уоррен Баффет, его преемник на посту СЕО Грег Эйбл или портфельные менеджеры Тодд Комбс и Тед Вешлер. Однако Баффет обычно лично руководит крупнейшими инвестициями конгломерата.

Историческая позиция Berkshire

Инвестиция в Alphabet знаменует собой важный сдвиг для Berkshire Hathaway, которая традиционно избегала акций технологических компаний. Сам Баффет годами утверждал, что его крупнейшая позиция в акциях, Apple, является инвестицией в потребительский бренд, а не в технологии.

На ежегодном собрании акционеров Berkshire в 2019 году Уоррен Баффет и его покойный заместитель Чарли Мангер публично выразили сожаление, что не инвестировали в Google гораздо раньше.

Вопреки скептикам ИИ

Новая инвестиция Berkshire происходит на фоне растущего беспокойства рынка по поводу огромных затрат технологических гигантов на разработку искусственного интеллекта. Эта обеспокоенность усилилась после того, как Майкл Берри, известный по фильму «Игра на понижение», на прошлой неделе объявил о закрытии своего хедж-фонда на фоне его недавней критики ведущих ИИ-компаний.