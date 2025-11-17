Акции Google взлетели на 5,5% после того, как Berkshire Hathaway раскрыла инвестицию в $4,9 миллиарда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 15:17 Читати українською

Акции Google взлетели на 5,5% после того, как Berkshire Hathaway раскрыла инвестицию в $4,9 миллиарда

Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли на 5,5% на премаркете в понедельник после того, как инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway раскрыл свою долю в технологическом гиганте. Этот шаг может стать одним из последних крупных инвестиционных решений под руководством Уоррена Баффета, который покидает пост СЕО в конце 2025 года. Об этом сообщает Reuters 17 ноября.

Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли на 5,5% на премаркете в понедельник после того, как инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway раскрыл свою долю в технологическом гиганте.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали инвестиции

Согласно регуляторному отчету (форма 13F), поданному в пятницу, по состоянию на 30 сентября Berkshire Hathaway владела 17,85 миллионами акций материнской компании Google. По расчетам Reuters, на момент последнего закрытия торгов стоимость этого пакета составляла $4,93 миллиарда.

На данный момент неизвестно, кто именно совершил покупку: сам Уоррен Баффет, его преемник на посту СЕО Грег Эйбл или портфельные менеджеры Тодд Комбс и Тед Вешлер. Однако Баффет обычно лично руководит крупнейшими инвестициями конгломерата.

Историческая позиция Berkshire

Инвестиция в Alphabet знаменует собой важный сдвиг для Berkshire Hathaway, которая традиционно избегала акций технологических компаний. Сам Баффет годами утверждал, что его крупнейшая позиция в акциях, Apple, является инвестицией в потребительский бренд, а не в технологии.

На ежегодном собрании акционеров Berkshire в 2019 году Уоррен Баффет и его покойный заместитель Чарли Мангер публично выразили сожаление, что не инвестировали в Google гораздо раньше.

Вопреки скептикам ИИ

Новая инвестиция Berkshire происходит на фоне растущего беспокойства рынка по поводу огромных затрат технологических гигантов на разработку искусственного интеллекта. Эта обеспокоенность усилилась после того, как Майкл Берри, известный по фильму «Игра на понижение», на прошлой неделе объявил о закрытии своего хедж-фонда на фоне его недавней критики ведущих ИИ-компаний.

Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами