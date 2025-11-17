Первая выплата по новой программе МВФ на $8 млрд ожидается в январе 2026 года — Подласа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 15:34 Читати українською

Первая выплата по новой программе МВФ на $8 млрд ожидается в январе 2026 года — Подласа

Миссия МВФ начала свою работу в Киеве для проведения официальных переговоров по новой программе сотрудничества с Украиной. Об этом написала глава Бюджетного комитета В Р Роксолана Подласа.

Миссия МВФ начала свою работу в Киеве для проведения официальных переговоров по новой программе сотрудничества с Украиной.
Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые

Какую выплату готовит МВФ

«Обсудили детали Бюджета-2026 с руководителем миссии Гевином Греем и его коллегами. Общий объем программы, которую МВФ предлагает Украине — около $8 млрд на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа с МВФ — ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита», — сказал он.

По ее словам, решение борда МВФ по запуску программы ожидается в январе, тогда же — первая выплата (initial disbursement).

«Prior action (предварительные действия, которые нужно выполнить для старта программы) — традиционно принятие бюджета на 2026 год в рамках согласованного с МВФ дефицита. Относительно структурных маяков — МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности путем закрытия схем ухода от уплаты налогов», — подытожила она.

Почему Украине нужна новая программа

Украина спешит согласовать новую четырехлетнюю программу, поскольку средства по действующей программе расширенного финансирования на $15,6 миллиарда, принятой в марте 2023 года, почти исчерпаны. Запрос на новую программу премьер-министр Юлия Свириденко направила МВФ еще 9 сентября.

Как ранее объяснял глава НБУ Андрей Пышный, действующая программа, действующая до 2027 года, значительно фокусируется на послевоенном восстановлении, но поскольку война продолжается, Украине нужно новое соглашение, адаптированное к реалиям «военного бюджета».

По данным исходного текста, за два года действующей программы Украина прошла восемь успешных просмотров и получила девять траншей. Предыдущий ожидаемый размер новой программы МВФ оценивается в $8 миллиардов.

Переговоры начинаются на фоне сложной финансовой ситуации и определенных разногласий между Киевом и Фондом. Как сообщал Bloomberg, МВФ обеспокоен рядом украинских бюджетных инициатив, в частности, налоговыми льготами для ФОПов и промышленности, которые могут сократить доходы бюджета.

Кроме того, по данным Politico, продолжение финансирования от МВФ может зависеть от решения ЕС о предоставлении Украине «репарационного кредита» на 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными российскими активами. Фонд должен получить гарантии, что финансовый дефицит Украины в 2026 году будет надежно перекрыт, прежде чем утверждать новую программу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zevs1
zevs1
17 ноября 2025, 16:16
#
В этой истории сотрудничества с МВФ,только Греки поступили правильно списав большую часть долга со своей страны.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами