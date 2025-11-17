Первая выплата по новой программе МВФ на $8 млрд ожидается в январе 2026 года — Подласа

Миссия МВФ начала свою работу в Киеве для проведения официальных переговоров по новой программе сотрудничества с Украиной. Об этом написала глава Бюджетного комитета В Р Роксолана Подласа.

Какую выплату готовит МВФ

«Обсудили детали Бюджета-2026 с руководителем миссии Гевином Греем и его коллегами. Общий объем программы, которую МВФ предлагает Украине — около $8 млрд на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа с МВФ — ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита», — сказал он.

По ее словам, решение борда МВФ по запуску программы ожидается в январе, тогда же — первая выплата (initial disbursement).

«Prior action (предварительные действия, которые нужно выполнить для старта программы) — традиционно принятие бюджета на 2026 год в рамках согласованного с МВФ дефицита. Относительно структурных маяков — МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности путем закрытия схем ухода от уплаты налогов», — подытожила она.

Почему Украине нужна новая программа

Украина спешит согласовать новую четырехлетнюю программу, поскольку средства по действующей программе расширенного финансирования на $15,6 миллиарда, принятой в марте 2023 года, почти исчерпаны. Запрос на новую программу премьер-министр Юлия Свириденко направила МВФ еще 9 сентября.

Как ранее объяснял глава НБУ Андрей Пышный, действующая программа, действующая до 2027 года, значительно фокусируется на послевоенном восстановлении, но поскольку война продолжается, Украине нужно новое соглашение, адаптированное к реалиям «военного бюджета».

По данным исходного текста, за два года действующей программы Украина прошла восемь успешных просмотров и получила девять траншей. Предыдущий ожидаемый размер новой программы МВФ оценивается в $8 миллиардов.

Переговоры начинаются на фоне сложной финансовой ситуации и определенных разногласий между Киевом и Фондом. Как сообщал Bloomberg, МВФ обеспокоен рядом украинских бюджетных инициатив, в частности, налоговыми льготами для ФОПов и промышленности, которые могут сократить доходы бюджета.

Кроме того, по данным Politico, продолжение финансирования от МВФ может зависеть от решения ЕС о предоставлении Украине «репарационного кредита» на 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными российскими активами. Фонд должен получить гарантии, что финансовый дефицит Украины в 2026 году будет надежно перекрыт, прежде чем утверждать новую программу.