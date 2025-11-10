Главное за понедельник: инфляция замедлилась, экс-владельцы Привата заплатят $3 млрд, шатдаун подходит к концу

Годовая инфляция в октябре замедлилась до 10,9%

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,9%, с октябрем 2024 года — 10,9%. Базовая инфляция в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,6%, с октябрем 2024 года — 10,2%. На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%.

