Главное за понедельник: инфляция замедлилась, экс-владельцы Привата заплатят $3 млрд, шатдаун подходит к концу
Годовая инфляция в октябре замедлилась до 10,9%
Инфляция на потребительском рынке в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,9%, с октябрем 2024 года — 10,9%. Базовая инфляция в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,6%, с октябрем 2024 года — 10,2%. На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%.
Трамп пообещал массовую раздачу денег: $2000 всем, кроме богачей
Президент США Дональд Трамп анонсировал минимум $2000 дивидендов для американцев от тарифов против других стран.
Сенат США поддержал законопроект для прекращения шатдауна
Американские законодатели в воскресенье вечером проголосовали за продвижение законопроекта, призванного положить конец самому длительному в истории страны правительственному шатдауну после того, как восемь демократов решили прервать филибастер по этому вопросу.
Как отреагировал доллар на приближение окончания шатдауна в США
Доллар США снизился в понедельник, поскольку растущий оптимизм в отношении возможного окончания правительственного шатдауна в США негативно повлиял на эту защитную валюту.
Высокий суд Англии постановил: экс-владельцы должны выплатить Приватбанку более $3 млрд
Сегодня, 10 ноября, Высокий суд Англии постановил бывшим владельцам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выплатить Банку более $3 млрд в виде возмещения убытков и судебных издержек после того, как в июле этого года суд признал их виновными в совершении масштабного мошенничества против Банка.
