Как отреагировал доллар на приближение окончания шатдауна в США

Доллар США снизился в понедельник, поскольку растущий оптимизм относительно возможного окончания правительственного шатдауна в США негативно повлиял на эту защитную валюту. Об этом пишет Investing.

Cнижение курса

В 11:00 по киевскому времени индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести других валют, снизился на 0,1% до 99,370, после небольшого снижения на прошлой неделе.

Шатдаун близится к завершению?

Новость о том, что Сенат США проголосовал за продвижение меры, которая может финансировать правительство США до января, повысила аппетит к риску, поскольку длительный шатдаун, который в воскресенье вступил в свой 40-й день, рассматривается как имеющий значительное экономическое влияние.

На прогнозном рынке Polymarket подразумеваемая вероятность того, что шатдаун закончится до 15 ноября, выросла до 92%.

В пятницу индекс потребительских настроений Мичиганского университета ослаб до самого низкого уровня почти за 3,5 года в начале ноября, а экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил, что экономика США может сократиться в четвертом квартале, если шатдаун затянется.

Что говорят аналитики

«Хотя некоторые могут утверждать, что окончание шатдауна может быть импульсом для рисковых активов и негативным для доллара на валютных рынках, его влияние может быть более смешанным», — заявили аналитики ING в своей заметке.

«В конце прошлой недели доллар находился под давлением из-за сокращений рабочих мест и риторики о том, что экономика США может сократиться в четвертом квартале, если шатдаун продолжится. В то же время пятничная публикация слабых данных о потребительских настроениях в США была воспринята как негативная для доллара. Прогресс в прекращении шатдауна может больше ощущаться в кросс-курсах валют, чувствительных к риску, чем в долларе».

Евро торгуется выше

В Европе EUR/USD вырос на 0,1% до 1,1579, демонстрируя некоторую силу после того, как вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью в понедельник заявил, что процентные ставки Европейского центрального банка находятся на соответствующем уровне, если не произойдут изменения в экономической ситуации, что подразумевает маловероятность дальнейших снижений в ближайшее время.

Он сказал, что ЕЦБ необходимо оставаться «очень осторожным и внимательным» при установлении ставок, даже несмотря на то, что уровень неопределенности, особенно после торговой сделки между Европейским союзом и США, снизился за последние шесть месяцев.

GBP/USD вырос на 0,1% до 1,3178 в начале недели, которая включает важные экономические данные Великобритании.

«Мы по-прежнему считаем, что перспективы снижения ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов в декабре недооценены», — заявили в ING. «Рынок сейчас приписывает такому исходу вероятность всего 60%. В историю Банка Англии будет вписан завтрашний выпуск данных о заработной плате за сентябрь. Ожидается, что она будет дальше замедляться и даст Банку Англии большую уверенность в том, что инфляция менее устойчива, чем предполагалось изначально».

Иена снижается

В Азии USD/JPY вырос на 0,4% до 153,98, при этом иена испытывала трудности после комментариев премьер-министра Японии Санаэ Такаити в понедельник о том, что она будет работать над установлением новой фискальной цели, рассчитанной на несколько лет, чтобы обеспечить более гибкие расходы, по сути ослабляя приверженность страны фискальной консолидации.

USD/CNY снизился на 0,1% до 7,1173 после публикации данных, которые показали, что инфляция индекса потребительских цен в октябре выросла выше ожиданий, в то время как инфляция индекса цен производителей сократилась более медленными темпами, чем ожидалось.