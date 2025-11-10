Доллар США снизился в понедельник, поскольку растущий оптимизм относительно возможного окончания правительственного шатдауна в США негативно повлиял на эту защитную валюту. Об этом пишет Investing.
Как отреагировал доллар на приближение окончания шатдауна в США
Cнижение курса
В 11:00 по киевскому времени индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести других валют, снизился на 0,1% до 99,370, после небольшого снижения на прошлой неделе.
Шатдаун близится к завершению?
Новость о том, что Сенат США проголосовал за продвижение меры, которая может финансировать правительство США до января, повысила аппетит к риску, поскольку длительный шатдаун, который в воскресенье вступил в свой 40-й день, рассматривается как имеющий значительное экономическое влияние.
На прогнозном рынке Polymarket подразумеваемая вероятность того, что шатдаун закончится до 15 ноября, выросла до 92%.
В пятницу индекс потребительских настроений Мичиганского университета ослаб до самого низкого уровня почти за 3,5 года в начале ноября, а экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил, что экономика США может сократиться в четвертом квартале, если шатдаун затянется.
Что говорят аналитики
«Хотя некоторые могут утверждать, что окончание шатдауна может быть импульсом для рисковых активов и негативным для доллара на валютных рынках, его влияние может быть более смешанным», — заявили аналитики ING в своей заметке.
«В конце прошлой недели доллар находился под давлением из-за сокращений рабочих мест и риторики о том, что экономика США может сократиться в четвертом квартале, если шатдаун продолжится. В то же время пятничная публикация слабых данных о потребительских настроениях в США была воспринята как негативная для доллара. Прогресс в прекращении шатдауна может больше ощущаться в кросс-курсах валют, чувствительных к риску, чем в долларе».
Евро торгуется выше
В Европе EUR/USD вырос на 0,1% до 1,1579, демонстрируя некоторую силу после того, как вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью в понедельник заявил, что процентные ставки Европейского центрального банка находятся на соответствующем уровне, если не произойдут изменения в экономической ситуации, что подразумевает маловероятность дальнейших снижений в ближайшее время.
Он сказал, что ЕЦБ необходимо оставаться «очень осторожным и внимательным» при установлении ставок, даже несмотря на то, что уровень неопределенности, особенно после торговой сделки между Европейским союзом и США, снизился за последние шесть месяцев.
GBP/USD вырос на 0,1% до 1,3178 в начале недели, которая включает важные экономические данные Великобритании.
«Мы по-прежнему считаем, что перспективы снижения ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов в декабре недооценены», — заявили в ING. «Рынок сейчас приписывает такому исходу вероятность всего 60%. В историю Банка Англии будет вписан завтрашний выпуск данных о заработной плате за сентябрь. Ожидается, что она будет дальше замедляться и даст Банку Англии большую уверенность в том, что инфляция менее устойчива, чем предполагалось изначально».
Иена снижается
В Азии USD/JPY вырос на 0,4% до 153,98, при этом иена испытывала трудности после комментариев премьер-министра Японии Санаэ Такаити в понедельник о том, что она будет работать над установлением новой фискальной цели, рассчитанной на несколько лет, чтобы обеспечить более гибкие расходы, по сути ослабляя приверженность страны фискальной консолидации.
USD/CNY снизился на 0,1% до 7,1173 после публикации данных, которые показали, что инфляция индекса потребительских цен в октябре выросла выше ожиданий, в то время как инфляция индекса цен производителей сократилась более медленными темпами, чем ожидалось.
