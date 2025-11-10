Multi от Минфин
10 ноября 2025, 8:00

Трамп пообещал массовую раздачу денег: $2000 всем, кроме богачей

Президент США Дональд Трамп анонсировал минимум $2000 дивидендов для американцев от тарифов против других стран. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп анонсировал минимум $2000 дивидендов для американцев от тарифов против других стран.
Фото: Президент США Дональд Трамп

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Выплата дивидендов

«Каждому будут выплачены дивиденды в размере не менее $2000 (кроме людей с высоким доходом!)», — заявил Трамп.

Он также назвал тех, кто выступает против пошлин, «дураками» и утверждал, что США являются «самой богатой, уважаемой страной в мире почти без инфляции и рекордными ценами на фондовом рынке».

По словам Трампа, накопление по самому популярному пенсионному плану в Штатах 401(k) является «самыми высокими за всю историю».

«Мы получаем триллионы долларов и в скором времени начнем выплачивать наш огромный долг в размере $37 трлн. Рекордные инвестиции в США, везде строятся заводы и фабрики», — заявил американский президент.

Напомним

США установили различные тарифы для многих стран, которые варьируются в зависимости от товара и страны, в диапазоне от 10% до более 40%.

Например, для Китая тариф составляет 34%, для Европейского Союза — 20%, для Индии — 26%, а для Вьетнама — 46%.

С 1 августа 2025 года введено в действие новое постановление о торговых пошлинах с 69 странами-партнерами, ставка которых может достигать 41%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
10 ноября 2025, 11:48
#
Дві тисячі від Трампа:)
Десь я вже це бачив:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
