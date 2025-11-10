Лед тронулся: Сенат США поддержал законопроект для прекращения шатдауна

Американские законодатели в воскресенье вечером проголосовали за продвижение законопроекта, призванного положить конец самому длительному в истории страны правительственному шатдауну, после того как восемь демократов решили прервать филибастер по этому вопросу. Об этом пишет Investing.

Тестовое голосование

Сенат проголосовал 60−40 в тестовом голосовании, первом в серии необходимых мер, чтобы продвинуться к принятию законодательства о финансировании правительства как минимум до 30 января 2026 года.

Поддержка демократов при голосовании исходила в основном от восьми сенаторов, которые согласились с предложением республиканцев провести позднее голосование по продлению определенных субсидий на здравоохранение, а также получили заверения, что федеральные работники, уволенные во время шатдауна, будут восстановлены.

Сенаторы Дик Дурбин, Джеки Розен, Джон Феттерман, Кэтрин Масто, Джин Шахин, Мэгги Хассан, Тим Кейн и независимый Ангус Кинг согласились на сделку с республиканцами.

Сенату еще предстоит провести окончательное голосование по законопроекту о расходах, после чего он должен быть рассмотрен Палатой представителей, прежде чем быть подписанным президентом Дональдом Трампом.

Воскресное голосование знаменует определенный прогресс в направлении прекращения шатдауна, который в воскресенье вступил в свой 40-й день. Шатдаун вызвал сбои в работе нескольких правительственных служб по всей стране, особенно в воздушном сообщении.

Это достигло пика в выходные, когда тысячи рейсов были отменены в крупных городах из-за нехватки персонала в службах управления воздушным движением и транспортной безопасности.

Экономисты также прогнозируют потери десятков миллиардов долларов валового внутреннего продукта из-за шатдауна.

Шатдаун в США

Напомним, в Соединенных Штатах Америки с 1 октября продолжается приостановка работы правительства (шатдаун), что вызвано отсутствием утвержденного финансирования работы федеральных агентств на предстоящий период.

Этот шатдаун уже превысил 21-дневный шатдаун 1995−1996 годов, став вторым по продолжительности в истории страны.

Самый длинный правительственный паралич произошел в 2018—2019 годах и длился 35 дней. Однако нынешний шатдаун может побить и этот рекорд.

Ежедневные экономические потери США из-за приостановления деятельности правительства оцениваются в 15 миллиардов долларов.

При этом Сенат неоднократно пытался одобрить законопроекты, которые могли бы положить конец правительственному блокированию.

У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников.

Общие убытки от шатдауна в США достигают 15 млрд долларов ежедневно.