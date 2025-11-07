Главное за неделю: рекордные валютные резервы, новая фондовая биржа, вложения в ОВГЗ на максимуме

Международные резервы Украины достигли рекордных $49,5 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года достигли $49,516 миллиардов, установив новый абсолютный рекорд за всю историю независимости. Только за октябрь они выросли на 6,4%. Такой стремительный рост стал возможен благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от международных партнеров, объем которой превысил как расходы на валютные интервенции для поддержки гривны, так и выплаты по государственному долгу.

