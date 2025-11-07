Главные финансовые новости недели, 3−7 октября.
Главное за неделю: рекордные валютные резервы, новая фондовая биржа, вложения в ОВГЗ на максимуме
Международные резервы Украины достигли рекордных $49,5 млрд
Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года достигли $49,516 миллиардов, установив новый абсолютный рекорд за всю историю независимости. Только за октябрь они выросли на 6,4%. Такой стремительный рост стал возможен благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от международных партнеров, объем которой превысил как расходы на валютные интервенции для поддержки гривны, так и выплаты по государственному долгу.
В Украине зарегистрирована новая фондовая биржа
В Украине зарегистрировано ООО «Украинская фондовая биржа Инжур». Инициатором ее создания выступил основатель группы компаний Inzhur Андрей Журжий, известный запуском рынка инвестиционных фондов недвижимости в 2022 году. Сейчас команда работает над подготовкой документов для получения лицензии от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР).
В Ощадбанке выбрали нового председателя правления: что о нем известно
Наблюдательный совет Ощадбанка избрал нового председателя правления банка по результатам открытого конкурса. Победителем стал Юрий Кацион, который в настоящее время занимает должность заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес. Официальное назначение состоится после согласования его кандидатуры Национальным банком.
Нацбанк отнес РВС Банк к категории неплатежеспособных
Решение принято в связи с невыполнением Банком письменного требования Нацбанка о представлении в НБУ доработанного с учетом предоставленных замечаний Плана финансового оздоровления.
Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума
Объем вложений граждан Украины в государственные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) достиг исторического максимума, превысив 106 миллиардов гривен. Это на 27,5% больше по сравнению с октябрем 2024 года. По состоянию на 31 октября 2025 года общий объем ОВГЗ в обращении превышает 1,89 трлн грн.
