українська
4 ноября 2025, 23:50

Нацбанк отнес РВС Банк к категории неплатежеспособных

Правление Нацбанка 4 ноября 2025 приняло решение об отнесении АО «РВС Банк» к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Правление Нацбанка 4 ноября 2025 приняло решение об отнесении АО «РВС Банк» к категории неплатежеспособных.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Причина принятия решения

Решение принято в связи с невыполнением Банком письменного требования Нацбанка относительно представления в НБУ доработанного с учетом предоставленных замечаний Плана финансового оздоровления в течение определенного срока, продлением осуществления рисковой деятельности, угрожающей интересам кредиторов и вкладчиков, отсутствием действенных мер по улучшению финансового состояния и приведению законодательства Украины нормативно-правовых актов НБУ после отнесения его к категории проблемных.

Как это повлияет на банковский сектор

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2025 г., следовательно, отнесение банка к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Проблемы банка

29 июля 2025 года Правление НБУ, руководствуясь статьей 75 закона «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести АО «РВС Банк» к категории проблемных.

Основанием для принятия указанного решения явилось установление факта осуществления АО «РВС Банк» рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов Банка, по следующим признакам:

  • ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками;
  • нарушение АО «РВС Банк» два и более раза в течение 30 календарных дней подряд минимальных значений нормативов достаточности капитала, установленных нормативно-правовыми актами Национального банка Украины;
  • систематическое обнародование и представление АО «РВС Банк» в Нацбанк недостоверной информации и отчетности с целью утаивания реального финансового состояния банка.

Со дня отнесения АО «РВС БАНК» к категории проблемных банк продолжал осуществлять рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы, в частности нормативы достаточности капитала, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Чего ждать вкладчикам

Каждый вкладчик АО «РВС Банк» получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам АО «РВС Банк» на 21 октября 2025 года составляет 456 млн грн.

Кто владелец банка

По состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем Банка с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Еще 1% акций принадлежит Екатерине Демчак — дочери экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Руслана Демчака, ранее возглавлявшего наблюдательный совет банка.

РВС Банк был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного Омега Банка, выкупленного Украинской бизнес-группой (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела Эрде Банком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
