українська
5 ноября 2025, 14:37

В Ощадбанке выбрали нового председателя правления: что о нем известно

Наблюдательный совет Ощадбанка избрал нового председателя правления банка по результатам открытого конкурса. Победителем стал Юрий Кацион, который в настоящее время занимает должность заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес. Официальное назначение состоится после согласования его кандидатуры Национальным банком. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Наблюдательный совет Ощадбанка избрал нового председателя правления банка по результатам открытого конкурса.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Внутренний» кандидат с 24-летним опытом

Юрий Кацион имеет 27-летний опыт работы в банковской сфере, из которых 24 года он посвятил работе именно в Ощадбанке. Он прошел карьерный путь от главного экономиста до директора департамента корпоративного бизнеса в 2016 году и заместителя председателя правления в 2022 году.

Г-н Кацион получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете, где получил степень магистра по управлению банковскими инвестициями.

Экспертиза в корпоративном секторе

Приоритетными направлениями работы Юрия Кациона в банке были развитие корпоративного бизнеса, реализация сложных инвестиционных проектов и структурирование сделок, в частности с привлечением международных финансовых организаций (МФО).

В пресс-службе отметили его высокую экспертизу в стратегически важных отраслях экономики, таких как аграрная и перерабатывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, нефтепереработка, строительство, металлургия и ритейл. Он также принимал активное участие в разработке нормативных документов банка, НБУ и сотрудничал с правительством и парламентом по поддержке ключевых отраслей экономики во время полномасштабной войны.

Завершение пятилетнего срока Наумова

Наблюдательный совет Ощадбанка также отметил весомый вклад действующего председателя правления Сергея Наумова, который возглавлял банк в течение последних пяти лет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
DCLXVI
DCLXVI
5 ноября 2025, 14:59
#
Поміняли шило на мило
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 ноября 2025, 15:10
#
Мабуть також «справжній українець».
+
0
zevs1
zevs1
5 ноября 2025, 15:25
#
Так какая у него зарплата будет?

Наверное как у руководителя Укрпочты под миллион гривен в месяц, а финансовый результат Укрпочты как был отрицательными так и остался.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
5 ноября 2025, 17:01
#
Стандартная такса топ-банкира - миллион баксов в год
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
