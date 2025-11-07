Международные резервы Украины достигли рекордных $49,5 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года достигли $49,516 миллиардов, установив новый абсолютный рекорд за всю историю независимости. Только за октябрь они выросли на 6,4%. Такой стремительный рост стал возможен благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от международных партнеров, объем которой превысил как расходы на валютные интервенции для поддержки гривны, так и выплаты по государственному долгу. Об этом сообщил Национальный банк Украины 7 ноября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главный фактор — международная помощь

Ключевым источником пополнения резервов в октябре стали поступления в пользу правительства, которые составили $6,398 миллиардов. Подавляющая часть этих средств поступила от партнеров:

4,694 млрд долларов — от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) (использование доходов от замороженных активов РФ).

1,079 млрд долларов — через механизмы Всемирного банка.

117,3 млн долларов — от Банка развития Совета Европы.

Еще $507,7 млн правительство привлекло от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Расходы из резервов: Интервенции и долги

Рост произошел несмотря на то, что Украина продолжала тратить валюту на поддержку рынка и обслуживание долгов.

Национальный банк продал $2,835 млрд, выкупив в резервы лишь $0,8 млн. Таким образом, чистая продажа валюты (интервенции) в октябре составила $2,834 млрд.

Расходы на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составили $611,6 млн. Из них $368,9 млн было направлено на погашение валютных ОВГЗ, а $199,5 млн — на выплаты перед Всемирным банком. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $83,9 млн.

Переоценка активов

Положительное влияние на объем резервов также оказала переоценка финансовых инструментов (в результате изменения их рыночной стоимости и курсовых колебаний). В октябре этот фактор добавил к резервам $126,8 млн.

Текущий объем резервов покрывает 5,1 месяца будущего импорта, что, по оценкам НБУ, является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Почему это важно

Новый исторический рекорд резервов — это мощный позитивный сигнал для финансовой системы, который демонстрирует высокий уровень международной поддержки. Однако важно понимать, что этот рекорд достигнут не благодаря улучшению торгового баланса, а в результате получения международной помощи.

По сути, помощь от партнеров ($6,4 млрд) полностью перекрыла как чистую продажу валюты Нацбанком для поддержки гривны ($2,8 млрд), так и все долговые выплаты ($0,7 млрд). Это позволяет НБУ уверенно контролировать валютный рынок и сохранять курсовую стабильность, несмотря на то, что спрос на валюту внутри страны остается значительно выше предложения.