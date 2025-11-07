Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
7 ноября 2025, 11:55 Читати українською

Международные резервы Украины достигли рекордных $49,5 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года достигли $49,516 миллиардов, установив новый абсолютный рекорд за всю историю независимости. Только за октябрь они выросли на 6,4%. Такой стремительный рост стал возможен благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от международных партнеров, объем которой превысил как расходы на валютные интервенции для поддержки гривны, так и выплаты по государственному долгу. Об этом сообщил Национальный банк Украины 7 ноября.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года достигли $49,516 миллиардов, установив новый абсолютный рекорд за всю историю независимости.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главный фактор — международная помощь

Ключевым источником пополнения резервов в октябре стали поступления в пользу правительства, которые составили $6,398 миллиардов. Подавляющая часть этих средств поступила от партнеров:

  • 4,694 млрд долларов — от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) (использование доходов от замороженных активов РФ).
  • 1,079 млрд долларов — через механизмы Всемирного банка.
  • 117,3 млн долларов — от Банка развития Совета Европы.
  • Еще $507,7 млн правительство привлекло от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Расходы из резервов: Интервенции и долги

Рост произошел несмотря на то, что Украина продолжала тратить валюту на поддержку рынка и обслуживание долгов.

  • Национальный банк продал $2,835 млрд, выкупив в резервы лишь $0,8 млн. Таким образом, чистая продажа валюты (интервенции) в октябре составила $2,834 млрд.
  • Расходы на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составили $611,6 млн. Из них $368,9 млн было направлено на погашение валютных ОВГЗ, а $199,5 млн — на выплаты перед Всемирным банком. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $83,9 млн.

Переоценка активов

Положительное влияние на объем резервов также оказала переоценка финансовых инструментов (в результате изменения их рыночной стоимости и курсовых колебаний). В октябре этот фактор добавил к резервам $126,8 млн.

Текущий объем резервов покрывает 5,1 месяца будущего импорта, что, по оценкам НБУ, является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Почему это важно

Новый исторический рекорд резервов — это мощный позитивный сигнал для финансовой системы, который демонстрирует высокий уровень международной поддержки. Однако важно понимать, что этот рекорд достигнут не благодаря улучшению торгового баланса, а в результате получения международной помощи.

По сути, помощь от партнеров ($6,4 млрд) полностью перекрыла как чистую продажу валюты Нацбанком для поддержки гривны ($2,8 млрд), так и все долговые выплаты ($0,7 млрд). Это позволяет НБУ уверенно контролировать валютный рынок и сохранять курсовую стабильность, несмотря на то, что спрос на валюту внутри страны остается значительно выше предложения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
7 ноября 2025, 15:15
#
По сравнению с долгом😂
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
