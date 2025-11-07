В Украине зарегистрирована новая фондовая биржа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2025, 13:05 Читати українською

В Украине зарегистрирована новая фондовая биржа

В Украине зарегистрировано ООО «Украинская фондовая биржа Инжур». Инициатором ее создания выступил основатель группы компаний Inzhur Андрей Журжий, известный запуском рынка инвестиционных фондов недвижимости в 2022 году. Сейчас команда работает над подготовкой документов для получения лицензии от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР). Об этом сообщила компания Inzhur 7 ноября.

В Украине зарегистрировано ООО «Украинская фондовая биржа Инжур».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Критика действующих бирж

В Inzhur считают, что действующий фондовый рынок в Украине не выполняет своей главной функции. Сейчас лицензии НКЦБФР имеют два организатора торговли — биржи «Перспектива» и ПФТС. Однако, по словам Андрея Журжия, «ни одна из них не смогла стать инструментом для реализации потенциала украинского фондового рынка».

Он пояснил, что эти площадки не стали местом, где украинские компании могли бы привлекать капитал через размещение собственных ценных бумаг, а инвесторы — безопасно вкладывать средства.

«Сейчас более 90% торговли на существующих биржах — это ОВГЗ, которые в этом контексте не имеет смысла принимать во внимание, потому что это просто замещение долга государством, которое не создает добавленную стоимость», — заявил Журжий.

Цель новой биржи

Целью «Украинской фондовой биржи Инжур» является создание ликвидной площадки, где украинские компании смогут привлекать капитал через размещение акций и облигаций. Это должно стать реальной отечественной альтернативой иностранным биржам.

«Украине нужна ликвидная фондовая биржа, чтобы украинские компании и частные инвесторы имели возможность реализовывать свой потенциал дома — а не только на варшавской, лондонской, нью-йоркской и других биржах, как они вынуждены сейчас из-за отсутствия украинского инструмента», — отметил основатель Inzhur.

Дальнейшие шаги

Регистрация юридического лица 5 ноября является лишь первым этапом. По словам Журжия, впереди «много месяцев кропотливой работы» для получения лицензии.

«Мы уже наняли юридических консультантов. Команда тщательно анализирует и решает вопросы программного обеспечения, ликвидности и многие другие, чтобы в ближайшем будущем наш продукт действительно смог стать первым выбором для украинских компаний и инвесторов», — пояснил предприниматель.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+27
Я. ..
Я. ..
7 ноября 2025, 13:37
#
Це все супер, але який баран буде в Україні, через українську біржу, купляти акції?)))))))))))))
Ну, якби, спершу блокування ФФУ, пригоди кернел на варшавській біржі, новини про примусовий викуп акцій в київстар, націоналізація акцій укрнафти у звичайних людей без жодних компенсацій, а потім раптом:-Ми для вас біржу створили, приходьте і користуйтеся :D

Ні, ну, якщо є такі полудурки, котрі хочуть позагравати своїми грошима з «демократичною» та «правовою» державою (банановою республікою), то звісно хай щастить)))
+
0
bosyak
bosyak
7 ноября 2025, 15:11
#
Якщо не буде покупців («баран» і «полудурок» як Ви кажете) то відповідно ціна активу буде падати до тих пір поки не знайдеться покупець. Так працює біржа. Ціна врахує ризики і, наприклад я, з задоволенням вкладусь в деякі активи. Більше бірж хороших і різних.
+
+15
neverice
neverice
7 ноября 2025, 13:38
#
Цікава заявка. Вони вже мають доволі великий пул інвесторів, тож якщо зможуть запропонувати щось адекватне — воно дійсно може запрацювати. Про те як воно буде поки рано говорити, сильно залежить від умов, асортименту продуктів та інше.
Але оцей от пул клієнтів, які потенційно готові з цим працювати дає шанс. А так, на безбірж'ї і інжур біржа.
+
0
lol123
lol123
7 ноября 2025, 13:59
#
Красунчики
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
7 ноября 2025, 15:02
#
Ну молодці, що пробують.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает parseval и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами