В Украине зарегистрирована новая фондовая биржа

В Украине зарегистрировано ООО «Украинская фондовая биржа Инжур» . Инициатором ее создания выступил основатель группы компаний Inzhur Андрей Журжий, известный запуском рынка инвестиционных фондов недвижимости в 2022 году. Сейчас команда работает над подготовкой документов для получения лицензии от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР). Об этом сообщила компания Inzhur 7 ноября.

Критика действующих бирж

В Inzhur считают, что действующий фондовый рынок в Украине не выполняет своей главной функции. Сейчас лицензии НКЦБФР имеют два организатора торговли — биржи «Перспектива» и ПФТС. Однако, по словам Андрея Журжия, «ни одна из них не смогла стать инструментом для реализации потенциала украинского фондового рынка».

Он пояснил, что эти площадки не стали местом, где украинские компании могли бы привлекать капитал через размещение собственных ценных бумаг, а инвесторы — безопасно вкладывать средства.

«Сейчас более 90% торговли на существующих биржах — это ОВГЗ, которые в этом контексте не имеет смысла принимать во внимание, потому что это просто замещение долга государством, которое не создает добавленную стоимость», — заявил Журжий.

Цель новой биржи

Целью «Украинской фондовой биржи Инжур» является создание ликвидной площадки, где украинские компании смогут привлекать капитал через размещение акций и облигаций. Это должно стать реальной отечественной альтернативой иностранным биржам.

«Украине нужна ликвидная фондовая биржа, чтобы украинские компании и частные инвесторы имели возможность реализовывать свой потенциал дома — а не только на варшавской, лондонской, нью-йоркской и других биржах, как они вынуждены сейчас из-за отсутствия украинского инструмента», — отметил основатель Inzhur.

Дальнейшие шаги

Регистрация юридического лица 5 ноября является лишь первым этапом. По словам Журжия, впереди «много месяцев кропотливой работы» для получения лицензии.

«Мы уже наняли юридических консультантов. Команда тщательно анализирует и решает вопросы программного обеспечения, ликвидности и многие другие, чтобы в ближайшем будущем наш продукт действительно смог стать первым выбором для украинских компаний и инвесторов», — пояснил предприниматель.