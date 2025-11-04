Multi от Минфин
4 ноября 2025, 8:35 Читати українською

Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума

Объем вложений граждан Украины в государственные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) достиг исторического максимума, превысив 106 миллиардов гривен. Это на 27,5% больше по сравнению с октябрем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины о результатах размещения ОВГЗ за октябрь 2025 года.

Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Привлечение средств в октябре

В октябре Министерство финансов привлекло в госбюджет 64,7 млрд грн в эквиваленте из-за размещения облигаций:

  • Гривневые облигации: 49,9 млрд грн (средневзвешенная доходность 16,5% годовых).
  • Валютные облигации: $355 млн (доходность 4,06% годовых).

Кто владеет государственными облигациями?

По состоянию на 31 октября 2025 общий объем ОВГЗ в обращении превышает 1,89 трлн грн. Крупнейшими собственниками остаются коммерческие банки и НБУ:

  • Коммерческие банки — 48,3%.
  • Национальный банк Украины — 35,2%.
  • Физические лица — 5,6% (более 106 млрд. грн.).
  • Юридические лица — 8,8% (свыше 166,7 млрд грн).
  • Нерезиденты — 0,8%,
  • Страховые компании — 1,1%,
  • Территориальные общины — 0,01%.

Switch-аукцион ОВГЗ

В октябре Минфин провел четвертый switch-аукцион, в ходе которого инвесторы обменяли облигации с ближайшим сроком погашения (5 ноября 2025 года) на новые бумаги со сроком обращения до 2029 года с доходностью 14,89%. Общая сумма удовлетворенных заявок составила 15,5 млрд грн.

С начала 2025 года через ОВГЗ привлечено около 473,1 млрд грн, что является вторым по объему источником финансирования госбюджета после международной помощи.

В министерстве напомнили, что приобрести военные облигации, номинальная стоимость которых составляет 1 000 грн, $1 000 или 1 000 евро, может каждый гражданин через приложение Действие, банки или брокеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
