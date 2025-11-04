Multi от Минфин
4 ноября 2025, 20:00

Главное за вторник: Свириденко опровергла зависимость от «репарационного кредита», зарубежную империю «Лукойла» покупает шведский миллиардер

Главные финансовые новости за вторник, 4 ноября.

Главные финансовые новости за вторник, 4 ноября.

Новая программа МВФ не будет зависеть от предоставления «репарационного кредита» — Свириденко

Будущая программа финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) не будет напрямую зависеть от решения Европейского Союза о предоставлении Украине «репарационного кредита», обеспеченного замороженными российскими активами. Украина ожидает миссию МВФ уже в ноябре, а новая программа может быть утверждена в январе, тогда как решение по кредиту за счет активов РФ ожидается не ранее апреля. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума

Объем вложений граждан Украины в государственные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) достиг исторического максимума, превысив 106 миллиардов гривен. Это на 27,5% больше по сравнению с октябрем 2024 года.

Зарубежную нефтяную империю «Лукойла» покупает шведский миллиардер: что о нем известно

Шведский миллиардер Торбьорн Торнквист, основатель трейдингового дома Gunvor, заключил одну из крупнейших сделок в своей жизни, договорившись о покупке всех зарубежных активов «Лукойла» вскоре после того, как российский нефтяной гигант попал под новые санкции США. Если Вашингтон и Лондон одобрят сделку, она решит серьезную проблему для России и одновременно кардинально расширит энергетическую империю 71-летнего трейдера.

Биткойн упал до двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара

Биткойн и другие цифровые активы продолжили падение во вторник, поскольку инвесторы демонстрируют низкий аппетит к риску после неудачного октября. Укрепление доллара США и новые многомиллионные взломы в секторе децентрализованных финансов (DeFi) усиливают давление на рынок.

На «Зимнюю поддержку» предусмотрено более 14 миллиардов: Детали и сроки подачи заявок

В Государственном бюджете на 2026 год на предоставление «Зимней поддержки» украинцам предусмотрено 14,4 миллиарда гривен. Ожидается, что различными программами помощи смогут воспользоваться более 15 миллионов граждан. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Источник: Минфин
