Главное за вторник: Свириденко опровергла зависимость от «репарационного кредита», зарубежную империю «Лукойла» покупает шведский миллиардер

Новая программа МВФ не будет зависеть от предоставления «репарационного кредита» — Свириденко

Будущая программа финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) не будет напрямую зависеть от решения Европейского Союза о предоставлении Украине «репарационного кредита», обеспеченного замороженными российскими активами. Украина ожидает миссию МВФ уже в ноябре, а новая программа может быть утверждена в январе, тогда как решение по кредиту за счет активов РФ ожидается не ранее апреля. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

