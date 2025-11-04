Зарубежную нефтяную империю «Лукойла» покупает шведский миллиардер: что о нем известно

Шведский миллиардер Торбьорн Торнквист, основатель трейдингового дома Gunvor, заключил одну из крупнейших сделок в своей жизни, договорившись о покупке всех зарубежных активов «Лукойла» вскоре после того, как российский нефтяной гигант попал под новые санкции США. Если Вашингтон и Лондон одобрят сделку, она решит серьезную проблему для России и одновременно кардинально расширит энергетическую империю 71-летнего трейдера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Трансформация империи Gunvor

Соглашение предусматривает, что Gunvor поглотит огромную сеть активов «Лукойла» — от автозаправочных станций в Бронксе (Нью-Йорк) до Сицилии, нефтеперерабатывающие заводы по всей Европе и нефтяные месторождения на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Ни «Лукойл», ни Gunvor не раскрыли цену или структуру сделки. Источники, следящие за процессом, предполагают, что стоимость международного подразделения «Лукойла» может составить примерно $20 миллиардов. Банкиры отмечают, что ключевым вопросом является источник финансирования такой масштабной покупки, поскольку западные банки крайне осторожно относятся к любым транзакциям, связанным с Россией.

По данным источников, наиболее вероятной схемой является договоренность, по которой Gunvor будет откладывать часть будущих доходов от этих операций, а «Лукойл» сможет претендовать на них после окончания войны.

Представитель Gunvor Сет Пьетрас категорически опроверг наличие каких-либо опционов на обратный выкуп активов «Лукойлом» в будущем. «Торбьорн никому не давал таких гарантий. Такого пункта о обратном выкупе не существует», — заявил он, добавив, что компания уже подала запросы на получение разрешения на сделку в санкционные органы США и Великобритании.

Как Gunvor опередил конкурентов

Новость о сделке шокировала энергетический рынок. Конкуренты Gunvor все еще находились на стадии оценки активов «Лукойла» и пытались понять, как вести переговоры с компанией, находящейся под двойными санкциями США и Великобритании.

Gunvor смог действовать быстро, поскольку, по словам Пьетраса, уже вел переговоры с «Лукойлом» о покупке части активов еще до объявления о полной продаже.

Связи с Путиным

Сделка рискует возобновить пристальное внимание к прошлому Торнквиста и его связям в России. Он основал Gunvor в 1997 году вместе с Геннадием Тимченко, бывшим советским чиновником и давним знакомым Владимира Путина по Санкт-Петербургу, где будущий президент работал в мэрии.

Дуэт вошел в высшую лигу трейдинга примерно в то время, когда Торнквист узнал, что Москва собирается захватить нефтяные месторождения критика Путина Михаила Ходорковского. Gunvor быстро организовал схемы, чтобы нефть продолжала поступать на мировые рынки. Этот шаг превратил нишевую балтийскую компанию в одного из крупнейших мировых трейдеров, который в определенный момент обрабатывал до 30% российского морского нефтяного экспорта.

После аннексии Крыма в 2014 году США ввели санкции против Тимченко. Администрация Обамы заявила, что сам Путин имел инвестиции в Gunvor и доступ к его средствам (что компания отрицала). Чтобы спасти бизнес, Торнквист выкупил долю Тимченко, распродал российские активы и сосредоточился на новых направлениях, в частности на американском рынке и СПГ.

Несмотря на диверсификацию, Торнквист никогда полностью не разрывал связей с Россией. Gunvor оставался крупным экспортером нефтепродуктов и сохранял долю в крупном терминале в Санкт-Петербурге (который, по словам компании, было невозможно продать).

Почему это важно

Сделка Gunvor и «Лукойла» — это яркий пример того, как западные санкции меняют структуру глобального нефтяного рынка. Она демонстрирует, что на место государственных нефтяных компаний РФ, попавших под санкции, приходят частные сырьевые трейдеры, готовые брать на себя политические риски в обмен на высокодоходные активы.

Для Торнквиста это шанс превратить Gunvor из преимущественно торговой фирмы в интегрированную энергетическую компанию с собственными НПЗ и сбытовыми сетями. В то же время эта сделка, требующая одобрения регулирующих органов США и Великобритании, станет тестом для западной санкционной политики: позволят ли они компании со сложным «российским прошлым» стать главным бенефициаром этих санкций.