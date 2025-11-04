Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Сменить язык на українська

4 ноября 2025, 12:16

На «Зимнюю поддержку» предусмотрено более 14 миллиардов: Детали и сроки подачи заявок

В Государственном бюджете на 2026 год на предоставление «Зимней поддержки» украинцам предусмотрено 14,4 миллиарда гривен. Ожидается, что разными программами помощи смогут воспользоваться более 15 миллионов граждан. Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает Укринформ.

На «Зимнюю поддержку» предусмотрено более 14 миллиардов
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Три ключевые программы поддержки

По его словам, этой зимой правительство планирует запустить три основных направления поддержки:

  • «Теплая зима» (6 500 грн): Государственная помощь для наиболее уязвимых категорий граждан. Эти средства (4,4 млрд грн в целом) предназначены для одежды, обуви, лекарственных средств и других базовых потребностей. Ожидается, что ею воспользуются около 660 тысяч человек.
  • Единовременная выплата (1 000 грн): Выплата для всех украинцев — как взрослых, так и детей. На эту программу предусмотрено 10 млрд. грн., и ею, по прогнозам, воспользуются по меньшей мере 10 млн. граждан.
  • «Укрзализныця 3000»: Проект, который обеспечит бесплатные путешествия по железной дороге в пределах 3 000 километров в течение «низкого» сезона.

Когда подавать заявку

Заявление на получение выплаты в 1000 грн можно будет подать с 15 ноября по 15 декабря.

Что касается выплаты в 6500 грн («Теплая зима»), то ее начислением будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Улютин подчеркнул, что правительственная поддержка имеет двойную цель: не только покрыть базовые расходы граждан, но и поддержать национальную экономику, поскольку средства преимущественно будут тратиться на товары отечественного производства и коммунальные услуги.

Кто может получить 6500 гривен

Единоразовая помощь в размере 6 500 грн будет направлена на наиболее уязвимые категории населения, в частности:

  • Семья с детьми.
  • Семьи, над которыми установлена опека.
  • Детские дома семейного типа и дети из малообеспеченных семей.
  • Лица с I группой инвалидности среди ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).
  • Одинокие пенсионеры.

Эти средства можно будет потратить на продукты питания, лекарства, тёплую одежду и коммунальные услуги.

Напомним

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

  • Финансовая поддержка,
  • Транспортная инициатива «УЗ-3000»,
  • Медицинские чекапы.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
