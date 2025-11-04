На «Зимнюю поддержку» предусмотрено более 14 миллиардов: Детали и сроки подачи заявок

В Государственном бюджете на 2026 год на предоставление «Зимней поддержки» украинцам предусмотрено 14,4 миллиарда гривен. Ожидается, что разными программами помощи смогут воспользоваться более 15 миллионов граждан. Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает Укринформ.

Три ключевые программы поддержки

По его словам, этой зимой правительство планирует запустить три основных направления поддержки:

«Теплая зима» (6 500 грн): Государственная помощь для наиболее уязвимых категорий граждан. Эти средства (4,4 млрд грн в целом) предназначены для одежды, обуви, лекарственных средств и других базовых потребностей. Ожидается, что ею воспользуются около 660 тысяч человек.

Единовременная выплата (1 000 грн): Выплата для всех украинцев — как взрослых, так и детей. На эту программу предусмотрено 10 млрд. грн., и ею, по прогнозам, воспользуются по меньшей мере 10 млн. граждан.

«Укрзализныця 3000»: Проект, который обеспечит бесплатные путешествия по железной дороге в пределах 3 000 километров в течение «низкого» сезона.

Когда подавать заявку

Заявление на получение выплаты в 1000 грн можно будет подать с 15 ноября по 15 декабря.

Что касается выплаты в 6500 грн («Теплая зима»), то ее начислением будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Улютин подчеркнул, что правительственная поддержка имеет двойную цель: не только покрыть базовые расходы граждан, но и поддержать национальную экономику, поскольку средства преимущественно будут тратиться на товары отечественного производства и коммунальные услуги.

Кто может получить 6500 гривен

Единоразовая помощь в размере 6 500 грн будет направлена на наиболее уязвимые категории населения, в частности:

Семья с детьми.

Семьи, над которыми установлена опека.

Детские дома семейного типа и дети из малообеспеченных семей.

Лица с I группой инвалидности среди ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

Одинокие пенсионеры.

Эти средства можно будет потратить на продукты питания, лекарства, тёплую одежду и коммунальные услуги.

Напомним

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

Финансовая поддержка,

Транспортная инициатива «УЗ-3000»,

Медицинские чекапы.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.