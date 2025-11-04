Новая программа МВФ не будет зависеть от предоставления «репарационного кредита» — Свириденко

Будущая программа финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) не будет напрямую зависеть от решения Европейского Союза о предоставлении Украине «репарационного кредита», обеспеченного замороженными российскими активами. Украина ожидает миссию МВФ уже в ноябре, а новая программа может быть утверждена в январе, тогда как решение о кредите за счет активов РФ ожидается не ранее апреля. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет «Интерфакс-Украина».

Позиция правительства по финансированию

Заявление Юлии Свириденко прямо противоречит недавним сообщениям в СМИ, в частности изданию Politico. На прошлой неделе Politico, ссылаясь на европейских чиновников, сообщило об опасениях, что МВФ может отменить помощь Украине, если Бельгия (где хранится большинство замороженных активов РФ) не поддержит предоставление «репарационного кредита» в размере 140 миллиардов евро.

Премьер-министр, однако, разделила эти два финансовых трека: «Уже в ноябре мы ожидаем миссию МВФ. Надеемся на репарационный кредит в апреле. Возможно, новая программа будет в январе, и она напрямую не зависит от репарационного кредита», — подчеркнула Свириденко.

Уверенность в средствах от ЕС

Юлия Свириденко выразила уверенность, что средства от замороженных российских активов в конечном итоге будут предоставлены. Она напомнила, что на заседании 24 октября Европейский совет поручил Еврокомиссии разработать конкретные предложения по финансированию Украины на 2026−2027 годы с использованием этих активов.

Премьер-министр добавила, что средства «репарационного кредита» планируется направить на оборонные и бюджетные расходы. Однако, по ее словам, для этого сначала должна быть разработана совместная конструкция с привлечением стран G7.