Биткойн упал до двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2025, 11:32 Читати українською

Биткойн упал до двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара

Биткойн и другие цифровые активы продолжили падение во вторник, поскольку инвесторы демонстрируют низкий аппетит к риску после неудачного октября. Укрепление доллара США и новые многомиллионные взломы в секторе децентрализованных финансов (DeFi) усиливают давление на рынок. Об этом сообщает Bloomberg 4 ноября.

Биткойн и другие цифровые активы продолжили падение во вторник, поскольку инвесторы демонстрируют низкий аппетит к риску после неудачного октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение цен и отток капитала

Во вторник цена биткоина упала на 2,5%, достигнув $104 179, что является самым низким уровнем за последние две недели. Вторая по величине криптовалюта, Ether (ETH), потеряла 3,4%, опустившись ниже отметки $3 500.

Это падение происходит на фоне общего оттока капитала с рынка. За последние четыре торговых дня инвесторы вывели более $1,8 миллиарда из спотовых Bitcoin — и Ether-ETF.

Рынок не оправился от октябрьского шока

Текущее снижение является следствием ликвидации, произошедшей три недели назад в октябре и уничтожившей миллиарды долларов маржинальных позиций. После этого инвесторы, похоже, не желают делать новые ставки на восстановление рынка.

Об этом свидетельствует и снижение рыночной активности. Открытый интерес к бессрочным фьючерсам на Bitcoin составляет около $68 миллиардов, что примерно на 30% ниже октябрьского пика.

В то же время ликвидации продолжаются. По данным CoinGlass, только за последние сутки давление продавцов привело к принудительному закрытию «бычьих» позиций (ставок на рост) на сумму $1,2 миллиарда по всему крипторынку.

Макродавление и новые переломы

Макроэкономическая ситуация также не способствует росту рисковых активов. Ожидания того, что Федеральная резервная система США снизит процентную ставку в декабре, практически исчезли. Это сигнализирует о сохранении политики «высоких ставок надолго».

Такая среда «увеличивает альтернативную стоимость владения активами, не приносящими дохода, такими как Bitcoin, одновременно подавляя краткосрочный спекулятивный импульс», — пояснила Линь Тран, рыночный аналитик XS.com.

Дополнительную неуверенность создают новые кризисы в секторе DeFi. В понедельник, 3 ноября, произошел взлом протокола Balancer, из которого было выведено цифровых активов на сумму более $100 миллионов.

Октябрьский крах

«Историческая ликвидация» в октябре: 10 октября 2025 года рынок пережил крупнейшую однодневную ликвидацию в истории, потеряв около $19 миллиардов. Спусковым крючком стало заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении новых 100% пошлин на китайские товары, что вызвало панику на всех рисковых рынках. Bitcoin за считанные часы упал со $120 000 до примерно $105 000.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
4 ноября 2025, 14:17
#
Астанавітєсь
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами