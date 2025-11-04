Биткойн упал до двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара

Биткойн и другие цифровые активы продолжили падение во вторник, поскольку инвесторы демонстрируют низкий аппетит к риску после неудачного октября. Укрепление доллара США и новые многомиллионные взломы в секторе децентрализованных финансов (DeFi) усиливают давление на рынок. Об этом сообщает Bloomberg 4 ноября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение цен и отток капитала

Во вторник цена биткоина упала на 2,5%, достигнув $104 179, что является самым низким уровнем за последние две недели. Вторая по величине криптовалюта, Ether (ETH), потеряла 3,4%, опустившись ниже отметки $3 500.

Это падение происходит на фоне общего оттока капитала с рынка. За последние четыре торговых дня инвесторы вывели более $1,8 миллиарда из спотовых Bitcoin — и Ether-ETF.

Рынок не оправился от октябрьского шока

Текущее снижение является следствием ликвидации, произошедшей три недели назад в октябре и уничтожившей миллиарды долларов маржинальных позиций. После этого инвесторы, похоже, не желают делать новые ставки на восстановление рынка.

Об этом свидетельствует и снижение рыночной активности. Открытый интерес к бессрочным фьючерсам на Bitcoin составляет около $68 миллиардов, что примерно на 30% ниже октябрьского пика.

В то же время ликвидации продолжаются. По данным CoinGlass, только за последние сутки давление продавцов привело к принудительному закрытию «бычьих» позиций (ставок на рост) на сумму $1,2 миллиарда по всему крипторынку.

Макродавление и новые переломы

Макроэкономическая ситуация также не способствует росту рисковых активов. Ожидания того, что Федеральная резервная система США снизит процентную ставку в декабре, практически исчезли. Это сигнализирует о сохранении политики «высоких ставок надолго».

Такая среда «увеличивает альтернативную стоимость владения активами, не приносящими дохода, такими как Bitcoin, одновременно подавляя краткосрочный спекулятивный импульс», — пояснила Линь Тран, рыночный аналитик XS.com.

Дополнительную неуверенность создают новые кризисы в секторе DeFi. В понедельник, 3 ноября, произошел взлом протокола Balancer, из которого было выведено цифровых активов на сумму более $100 миллионов.

Октябрьский крах

«Историческая ликвидация» в октябре: 10 октября 2025 года рынок пережил крупнейшую однодневную ликвидацию в истории, потеряв около $19 миллиардов. Спусковым крючком стало заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении новых 100% пошлин на китайские товары, что вызвало панику на всех рисковых рынках. Bitcoin за считанные часы упал со $120 000 до примерно $105 000.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua