Главное за понедельник: поддержка МВФ под угрозой, mono запустил совместные карты, Китай прекращает покупать российскую нефть

Главные финансовые новости за понедельник, 3 ноября.
Politico: Поддержка МВФ для Украины под угрозой из-за блокирования Бельгией «репарационного кредита»
Отказ Бельгии поддержать кредит ЕС для Украины на €140 миллиардов, обеспеченный замороженными российскими активами, может заставить Международный валютный фонд (МВФ) заблокировать собственную жизненно важную финансовую поддержку Киева. Об этом предупреждают высокопоставленные чиновники ЕС, опасаясь каскадной потери доверия к экономической жизнеспособности Украины в условиях войны, поскольку время для принятия решения истекает.
Fitch подтвердило рейтинги трех украинских госбанков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) трех украинских государственных банков — Ощадбанка, Укрэксимбанка и Сенс Банка: в иностранной валюте — на уровне (LTFC) «CCC», в национальной валюте — на уровне «CCC+».
monobank запустил совместные карты
Китайские НПЗ массово отказываются от российской нефти из-за санкций США
Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), включая государственные гиганты и более мелкие частные компании, избегают закупок российской нефти после того, как США и их союзники внесли в «черные списки» ведущих производителей Москвы и некоторых их клиентов. Цена на ключевой российский сорт нефти ESPO уже резко упала.
У Трампа готовят план «Б» в случае отмены Верховным судом тарифов
Администрация Дональда Трампа предупредила американский бизнес и иностранных партнеров, что протекционистские тарифы останутся в силе в долгосрочной перспективе, независимо от решения Верховного суда. Даже если суд признает нынешний механизм незаконным, правительство немедленно применит другие законы для сохранения пошлин.
