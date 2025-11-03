monobank запустил общие карты

В monobank появились общие карты. Об этом сообщил один соучредитель компании Финтех Бенд Олег Гороховский .

Что известно

«А у нас появились ОБЩИЕ КАРТОЧКИ! Раньше, если в вашей семье общий бюджет, нужно было постоянно опрокидывать друг другу деньги или передавать пластиковую карточку — это немного бесило (может и не чуть-чуть). С сегодняшнего дня (надо обновить приложение) все стало проще. Под вашей картой mono можно нажать „Открыть доступ“, выбрать близкого человека, установить лимит расходов в месяц — и он сможет тратить деньги с вашего счета», — отметил он.

Чтобы все было удобно и по закону, у получателя доступа создается уникальная карточка с собственным номером, добавил он.

«Но баланс на ней общий с вашим», — уточнил Гороховский.

По его словам, тот, кто открывает доступ, видит все расходы по карточке, а тот, кому открывают — только свои.

Доступ можно закрыть в любое время, добавил Гороховский.