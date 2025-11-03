Китайские НПЗ массово отказываются от российской нефти из-за санкций США

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), включая государственные гиганты и более мелкие частные компании, избегают закупок российской нефти после того, как США и их союзники внесли в «черные списки» ведущих производителей Москвы и некоторых их клиентов. Цена на ключевой российский сорт нефти ESPO уже резко упала. Об этом сообщает Bloomberg 3 ноября.

Китай отказывается от российской нефти

По словам трейдеров, государственные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina Co., остаются в стороне от рынка, отменив часть российских грузов после введения в прошлом месяце санкций США против «Роснефти» и «Лукойла».

Меньшие частные НПЗ, известные как «самовары», также приостановили закупки. Они опасаются попасть под аналогичные санкции, как те, что недавно были введены Великобританией и Европейским Союзом против китайской компании Shandong Yulong Petrochemical Co.

Эта «забастовка покупателей» уже ударила по ценам. Нефть сорта ESPO, пользующаяся широким спросом в Китае, резко упала в цене. Консалтинговая компания Rystad Energy AS подсчитала, что отказ китайских покупателей коснулся около 400 000 баррелей в сутки, что составляет до 45% общего объема импорта нефти из России в Китай.

Усиление давления и парадокс санкций

Россия смогла закрепиться в качестве крупнейшего иностранного поставщика нефти в Китай, в частности, благодаря значительным скидкам, возникшим после санкций, введенных другими странами из-за вторжения в Украину.

Сейчас США и их союзники усиливают эти санкции, нацеливаясь как на российских производителей, так и на их клиентов, чтобы остановить войну, перекрыв нефтяные доходы Москвы. Поскольку Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, любые ограничения на закупки у соседа, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам.

К ним могут относиться и США, которые на прошлой неделе заключили важное торговое перемирие с Пекином во время встречи лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Однако санкции не являются полным поражением для Москвы. Как ни парадоксально, внесенная в «черный список» китайская компания Yulong, чьи грузы отменили западные поставщики, теперь, из-за нехватки других вариантов, еще больше зависит от российской нефти.

Неопределенность сохраняется

Другие частные НПЗ («самовары») внимательно следят за развитием событий и воздерживаются от действий, которые могут спровоцировать аналогичные санкции. К тому же, отмечает Rystad, «самовары» сталкиваются с нехваткой квот на импорт сырой нефти, что в любом случае, вероятно, ограничит их закупки российской нефти до конца года, даже если бы они были готовы рискнуть.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина только добавила путаницы. Хотя лидеры смогли установить новые правила торговли полупроводниками, редкоземельными металлами и соевыми бобами, вопрос российской нефти ни в одном публичном отчете не упоминался.

Почему это важно

Отказ ключевых китайских покупателей от российской нефти — это первая серьезная трещина в российско-китайском энергетическом альянсе после полномасштабного вторжения в Украину. До сих пор Китай и Индия были главными покупателями, которые поглощали российские баррели и нивелировали эффект западных ограничений.

Новая, более жесткая санкционная стратегия США и союзников (направленная не только на продавца, но и на покупателей) оказалась действенной. Она создает токсичную репутацию для российской нефти. Это вынуждает Москву либо предоставлять еще большие, убыточные скидки тем немногим, кто готов рисковать (как подсанкционный Yulong), либо сокращать добычу, что в любом случае приведет к дальнейшему падению нефтяных доходов Кремля.